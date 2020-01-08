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четверг, 09 января 2020 08:20

Изобретатель взлетел на экспериментальном аппарате

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Изобретатель взлетел на экспериментальном аппарате
Автожиры вытеснены с эксплуатации вертолетами. Фото: MilitaryArms

Испанский изобретатель Хуан де ля Сиерва 9 января 1923 года совершил первый полет на изобретенном им автожире. Пролетел возле аэропорт в Мадриде 4 км за 3 мин. и 30 с. Набрал высоту 30 м.

Хуан де ля Сиерва придумал название "автожир" для обозначения винтокрылых машин, которые поднимались в воздух за счет винтовой системы, которая не имеет прямого подвода энергии от двигателя. Этим они отличаются от вертолетов. Подъемная сила автожира создавалась с помощью большого несущего винта. Он располагался над фюзеляжем и вращался под действием набегающего потока воздуха. Изобретатель долго экспериментировал.

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Переехав в 1925 году в Англию, при поддержке шотландского промышленника Джеймса Вейра, основал компанию Cierva Autogiro Co. Она строила автожиры. Сиерва погиб 9 декабря 1936 года в авиакатастрофе самолета Douglas DC-2 в Англии. В память о его заслугах в 1954 году его потомкам дали титул графа де ла Сиерва.

Автожиры вытеснены с эксплуатации вертолетами. Знания, полученные при проектировании и эксплуатации автожиров, помогли при создании последних.

Первый украинский автожир КП-01 создан компанией "Киевпром" 2002 года.

Свой первый полет выполнил самолет "Кудашов-1" в Киеве 23 мая 1910 года. Его построил профессор Киевского политехнического института Александр Кудашов. Это был биплан с дерева длиной 10 м. Было размах крыльев 9 м и вес 420 кг. Он пролетел несколько десятков метров и совершил посадку.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
09
января

Изобретатель взлетел на экспериментальном аппарате

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