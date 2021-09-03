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Изобретатель создал компанию, которая стала лидером в мире

Изобретатель создал компанию, которая стала лидером в мире
Фотоаппарат с пленкой Kodak Brownie № 1 продавали за доллар. За год продано 250 тыс. Экземпляров фотоаппарата. Фото: Kodak

В США 4 сентября 1888-го изобретатель Джордж Истмен зарегистрировал торговую марку Kodak.

Истмен родился в семье небогатого бизнесмена. Взрослым решил пофотографировать на современный на то время фотоаппарат. Он оказался настолько громоздким и неудобным, что он решил создать новый.

В 1879-м Истмен построил машину для изготовления сухих броможелатинових фотографических пластинок. Его фирма выпустила рулонную пленку, которая подходила практически ко всем фотоаппаратам со стеклянными пластинками.

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Летом 1888-го выпущен первый фотоаппарат под маркой Kodak. Он представлял собой небольшую ящиков камеру: затвор был с одной выдержкой, объектив с постоянной диафрагмой давал резкое изображение. Заряжался фотоаппарат пленкой на 100 кадров. Его полная стоимость составила $25.

Истмен уделял особое внимание рекламе компании и лично писал рекламные тексты для первой продукции Kodak. Он придумал лозунг: "Вы нажимаете кнопку - мы делаем все остальное".

Целью Истмена была популяризация фотографии. Новый фотоаппарат Brownie с пленкой на 6 кадров продавался за $1. Пленка продавалась за 15 центов.

14 марта 1932-го неизлечимо больной Истмен покончил жизнь самоубийством. Похоронен на территории основанной им компании Kodak в Рочестере.

Kodak пропустил развитие цифровой фотографии. В январе 2012 года компания Kodak объявила о своем банкротстве с долгами на сумму около $7 млрд. 2013-го компания выплатила все долги, выполнила планы реструктуризации и объявила о выходе из процесса банкротства.

В парижском "Гран-кафе" братья Огюст и Луи Люмьер 28 декабря 1895-го провели первый коммерческий сеанс просмотра фильма. Изобрели устройство, совмещал функции камеры и проектора.

Слава об изобретении братьев Люмьер быстро распространилась - в 1896 году братья провели мировое турне со своим изобретением, посетив Лондон, Нью-Йорк, Бомбей. А в 1919 году Луи Жан Люмьер стал членом Парижской академии наук. Он больше не снимал фильмы, а занимался только производством киноаппаратуры.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
04
сентября

Изобретатель создал компанию, которая стала лидером в мире

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