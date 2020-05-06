Изобретатель начал изготавливать новый вид взрывчатки

Первую Нобелевскую премию вручили немецкому физику в 1901 году Фото: nobelprize

Изобретатель Альфред Нобель в Швеции 7 мая 1867-го получил патент на изготовление взрывчатой ​​смеси "кизельгур-динамита" или "гур-динамита".

Начиная с 1859 года химик-ученый Альфред Нобель, отец и младший брат ставили в Швеции эксперименты над взрывчатым жидким нитроглицерином. Вели широкомасштабные исследования материалов, которые поглощали нитроглицерин - бумага, порох, опилки, вату, уголь, гипс, кирпичную пыль. Наилучшие результаты давал кизельгур, на котором Нобель и остановился.

Весь год ушел на совершенствование состава и метода производства взрывчатки, а в 1866 году динамит был представлен публике.

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На волне подъема промышленности Альфред открыл более 90 фабрик по всему миру. Сначала динамит использовали в промышленных целях для подрыва шахт, строительства дорог и снос старых зданий. Но впоследствии динамит стали активно использовать в военных целях.

Преимущества динамита оценили и преступники и террористические организации. В 1883-1885 годах в Лондоне состоялось 13 динамитных взрывов, организованных экстремистами-сторонниками самоуправления Ирландии.

10 декабря 1896-го Альфред Нобель умер в одиночестве от кровоизлияния в мозг на своей вилле в Сан-Ремо, Италия.

После смерти Нобеля стало известно, что согласно завещанию большая часть его наследства пойдет на учреждение ежегодной премии. Фонд Нобелевской премии составила сумма в 31 крон - по нынешнему курсу - около $250 млн . Ее вручают в годовщину смерти ученого. Сумма каждой из Нобелевских премий составляет 9 млн шведских крон - почти 23,3 млнгрн. За весь период награду вручали 590 раз. Лауреатами в настоящее время стали 908 человек и 27 организаций. Первую Нобелевскую премию вручили немецкому физику Вильгельму Конраду Рентгену 1901 года в шведском Стокгольме.