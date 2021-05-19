Изобретатель джинсов их никогда не носил: 10 фактов о самой популярной одежде в мире

Американский предприниматель Леви Стросс создал рабочую одежду для горняков и золотоискателей 1863-го. Он был предшественником современных джинсов. Фото: unsplash.com

Американский предприниматель немецкого происхождения Леви Стросс в Сан-Франциско 20 мая 1873-го получил патент на штаны с металлическими кнопками на карманах.

Стросс создал за 10 лет до этого рабочую одежду для горняков и золотоискателей. Брюки напоминали комбинезон и были скроены из коричневой ткани, предназначенной для палаток и тентов. Брезентовая ткань для этих штанов отправлялась из Итальянского порта Генуя, и на тюках ставили штамп места отправления Genes. Получатели-американцы читали штамп на свой манер - "Джинс". Так и закрепилось в языке привычное уже для всех название.

Компаньон основателя фирмы - портной из Невады Якоб Девис - придумал укреплять карманы джинсов заклепками для крепления конской сбруи. Предложил использовать заклепки на джинсах. Прочные, комфортные и практичные штаны быстро полюбились лесорубам, фермерам и ковбоям.

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Gazeta.ua предлагает 10 интересных фактов о самой популярной одежде в мире.

1. Название "джинсы" вошло в обиход лишь в середине XX в. К этому их называли по-разному, чаще всего просто спецодеждой.

2. Творец джинсов Леви Стросс никогда их не носил. Они были дешевой одеждой для рабочего класса, а Стросс был обеспеченным бизнесменом.

3. Больше всего в мире джинсов производится в Китае.

4. Мода на рваные джинсы появилась в XXI в.

5. Девять из десяти всех застежек для молний на джинсах проводится на предприятии японской компании YKK.

6. Первые джинсы все были цвета индиго, а краску изготавливали из пепла.

7. Во время Второй мировой войны в США джинсовые брюки получили особую популярность. Джинсы могли приобрести только те, кто принимал участие в военных действиях.

8. В 1936-м к джинсам впервые была пришита этикетка. Это был красный флаг рядом с задним карманом пары Levi's.

9. Международный день Джинсов - 26 февраля.

10. 25 мая 2001-го на аукционе eBay продано одни из старейших Levi's в мире - джинсы выпуска 1879-го нашли в заброшенном сарае одного из шахтерских городков. За $46 532 эти джинсы выкупила сама же компания Levi Strauss&Co.

28 мая 1923-го генеральный прокурор США разрешил женщинам носить брюки. Но даже это разрешение не привел к большому спросу на них среди женщин.