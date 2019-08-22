Изображения Сталина и Ленина в центре города не позволили демонтировать

На водонапорной башне оставили мозаику. Фото: "Город"

В Новгороде-Северском Черниговской области городская рада не согласовала демонтаж мозаичных изображений советских лидеров Владимира Ленина и Иосифа Сталина на водонапорной башне в центре города.

Вопрос о демонтаже изображений в соответствии с закона об декоммунизации выдвигался на последнее заседание горсовета, пишет "Интерфакс-Украина".

"За" проголосовало недостаточно депутатов. Решение не было принято.

Украинский институт национальной памяти констатирует, что эти мозаичные изображения являются символикой коммунистического тоталитарного режима и подлежат обязательному демонтажу. Местной власти об этом сообщили в 2017-м.

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Горсовет считает, что мозаичные портреты Ленина и Сталина не подпадают под декоммунизацию, поскольку они не являются ни памятниками, ни памятными знаками. Правовой механизм их демонтажа не предусмотрен ни в одном нормативно-правовом акте.

Конституционный суд признал конституционным закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".