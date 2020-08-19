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среда, 19 августа 2020 10:36

Издали документ, которым запретили злоупотреблять властью

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Издали документ, которым запретили злоупотреблять властью
Павел Полуботок запретил властям эксплуатировать казаков Иллюстрация: wikipedia

Наказной гетман Левобережной Украины Павел Полуботок издал универсал, которым запрещал злоупотребления светских и духовных властей 19 августа 1722 года.

"Чтобы господа полковники, господа старшина полковая, сотники, властители духовные и светские, атаманы и другие чиновники, отныне никто не смели казаков к частным работам своим принуждать и использовать. Это они умеют, казаков при своих свободах используя. Те должны только их военного чина казацкого приличное отбывать и выполнять услуги", - говорилось в документе.

Также универсал имел целью и оздоровление Генерального суда. Заседания должны были проходить в надлежащем порядке и не только под наблюдением полковника и судьи, но и в присутствии другой казацкой старшины. Судьи должны были быть нейтральными, честными, умными и решать дела добросовестно.

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Решение должно было стимулировать оскорбленных обращаться к казацкому суду, а не в суд Малороссийской Коллегии - органа, который руководил украинскими землями в Российской империи. Так гетман пытался проводить самостоятельную от Москвы политику и сохранить украинскую автономию и самоуправление. За это позже был брошен в Петропавловскую тюрьму.

Павел Полуботок родился 1660 года на семейном хуторе Старая Полуботивка в зажиточной казацкой семье. Учился в Киево-Могилянской академии. После обучения женился на Евфимиею Самойлович, у супругов родилось пятеро детей. Был одним из крупнейших украинских магнатов того времени, интересовался историей, отреставрировал черниговский Вознесенский собор.

В 1722 году казацкий совет избирает Полуботка гетманом без разрешения царя Петра I. Гетьман проводит финансовые и судебные реформы, запрещающий чиновникам заставлять казаков к рабочим повинностей. Полуботок открыто противостоит России и царь арестовывает его и казацкую старшину. Гетман умирает в Петропавловской крепости через два года. По преданию, перед арестом успел часть своего сокровища передать через сыновей на хранение в английский банк.

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Дата
19
августа

Издали документ, которым запретили злоупотреблять властью

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