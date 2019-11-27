Избрали президента академии наук

27 ноября 1918 состоялось первое учредительное Совместное собрание Украинской Академии наук.
На нем президентом академии избрали Владимира Вернадского, секретарем - Агатангела Крымского.
Утвердили первые три отдела академии - историко-филологический, физико-математический и социальных наук. Они охватывали 3 института, 15 комиссий и национальную библиотеку.
Украинскую академию наук основали по указу гетмана Павла Скоропадского.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что известно историкам о Владимире Вернадском
Издания академии должны были печататься на украинском языке. Действительными членами УАН могли быть граждане Украинского Государства и украинские ученые из Австро-Венгрии.
12 ноября 1918 гетман Павел Скоропадский узаконил автокефалию Украинской православной церкви. Украинцы выступали за независимость от Московского патриархата. Изменения украинских правительств и агрессия большевиков не давали возможности Украинской церкви получить статус национальной.
Комментарии