Избрали президента академии наук

В 1918 году состоялось учредительное собрание Украинской Академии наук. Фото: Википедия

27 ноября 1918 состоялось первое учредительное Совместное собрание Украинской Академии наук.

На нем президентом академии избрали Владимира Вернадского, секретарем - Агатангела Крымского.

Утвердили первые три отдела академии - историко-филологический, физико-математический и социальных наук. Они охватывали 3 института, 15 комиссий и национальную библиотеку.

Украинскую академию наук основали по указу гетмана Павла Скоропадского.

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Издания академии должны были печататься на украинском языке. Действительными членами УАН могли быть граждане Украинского Государства и украинские ученые из Австро-Венгрии.

12 ноября 1918 гетман Павел Скоропадский узаконил автокефалию Украинской православной церкви. Украинцы выступали за независимость от Московского патриархата. Изменения украинских правительств и агрессия большевиков не давали возможности Украинской церкви получить статус национальной.