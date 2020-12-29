Из сел начали вывозить зерно

29 декабря 1932 года Политбюро ЦК КП(б)У приняло постановление о вывозе всех имеющихся запасов зерна из украинских колхозов.

Документ приняли под давлением направленного в Украину ЦК ВКП(б) Лазаря Кагановича. Он же запугивал руководство областей и требовал усиления репрессий.

Под самый большой удар попали колхозы, которые не выполняли план сталинских хлебозаготовок. В течение 5-6 суток из них должны были вывезти все имеющиеся фонды, в частности посевные. Для этого приказали мобилизовать транспортные средства и тягловую силу. Любые возможные задержки при изъятии пообещали расценивать как срыв плана хлебозаготовок, за что предусматривались жестокие репрессии.

Мероприятия проведенные по постановлению обрекали население на голодную смерть.

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В Киеве презентовали краудфандингову платформу "Зерна правды". Средства будут собирать для создания и воплощения проекта основной экспозиции Музея Голодомора. Сделать пожертвование можно на сайте zernapravdy.org, или перейти в соответствующее меню на Gazeta.ua, оно имеет гиперссылку на основной портал. Нужно нажать кнопку "Пожертвовать". Выбрать сумму и заполнить форму. После этого вам откроется имя жертвы Голодомора.