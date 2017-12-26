Из национального архива исчезли тысячи исторических документов

Документы касаются ХХ ст. Фото: "Википедия"

Из национального архива Великобритании исчезло более тысячи папок с документами, касающихся истории ХХ века.

В документах говорится о войне на Фолклендских островах, ситуацию вокруг Северной Ирландии, сообщает The Guardian.

Среди документов также было письмо Зиновьева - обращение к английским коммунистам от имени советских деятелей с призывом заниматься подрывной работой.

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Председатель Коминтерна Григорий Зиновьев отрицал причастность к письму. Письмо привело к отставке правительства лейбористов и победы на внеочередных выборах Консервативной партии.

Пропавшие документы также касаются колониальной администрации в Палестине, тестирования вакцины от полиомиелита и территориальных споров с Аргентиной.

Из фондов Львовской галереи искусств исчез 621 экспонат. Недостаток обнаружили во время проведения инвентаризации музеев, относящихся к галерее.