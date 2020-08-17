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вторник, 18 августа 2020 08:22

Из Москвы в Запорожье прибыло 2 самолета со взрывчаткой

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Из Москвы в Запорожье прибыло 2 самолета со взрывчаткой
Взрыв на Днепрогэсе был подготовлен еще в начале августа и одобрен Сталиным. фото facebook.com/clio.eu

По приказу Сталина 18 августа 1941-го взорвана плотина Днепровской ГЭС. Исполнителем преступного приказа был представитель Генштаба Эпов. При взрыве образовалась пробоина длиной 135 метров. Погибли десятки тысяч человек.

Дамба крупнейшей в Европе гидроэлектростанции перегородила Днепр в 1932-м. Были затоплены знаменитые днепровские пороги, усложнявшие передвижение по главной водной артерии Украины. Сквозное судоходство по Днепру осуществляли с помощью шлюза. По мосту через Днепр в августе 1941 года немецкие танки прорвались на Хортицу. Советские войска на острове оказались в ловушке. Сотрудники НКВД взорвали плотину Днепрогэса. Для взрыва в плотине было заложено 20 т взрывчатки, которую накануне доставили двумя самолетами из Москвы.

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Взрыв на Днепрогэсе был подготовлен еще в начале августа и одобрен Сталиным. Образовалась пробоина, через которую хлынула вниз многометровая волна. Крики людей и животных охватили Хортицу, но некому было спасать. Немецкое командование оценивало свои потери в 1,5 тыс. человек. Жертвы среди красноармейцев и гражданского населения оцениваются цифрами от 20 до 120 тыс.человек.

Показали открытие немцами Стрелецкого моста в Запорожье. Его восстановили в июле 1943 года. Фотографии сделал фотограф Вальтер Холнегель. Два арочных моста соединяли правый и левый берега Запорожья через Хортицу. Их открыли в 1931-м во время сталинской индустриализации. Были разрушены в годы Второй мировой войны.

Автор: Ольга Васькив
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