Из квартир начали изымать запрещенную литературу

Забирали зиновьевско-троцкистскую и националистическую литературу. Фото: Укринформ

Решение Политбюро ЦК КП(б)У от 19 июля 1935 обязало все обкомы изъять из библиотек Украины зиновьевско-троцкистскую и националистическую литературу и сдать ее в областные отделы НКВД.

В класс входил директор, называл имя автора, страницу учебника, говорил, что это враг народа и страницы надо вырвать сейчас же. Дети вырывали страницы, разрисовывали портреты, выкалывали глаза. Директор проходил и собирал изъятые листы.

Библиотекари отбирали литературу и везли в районные профсоюзы.

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Книги изымали из квартир. Комсомольцы делали обыски помещений: подвалов, чердаков, заглядывали в собачьи будки. Забирали книги церковного содержания и иконы.

В Запорожье все изъятое сбрасывали на проспекте Ленина и сжигали.

Решением Совета министров УССР от 17 июля 1958 из 40 действующих монастырей 32 были сокращены. Осталось 8. Среди сокращенных была Киево-Печерская лавра.