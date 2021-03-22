Итальянцев расстреляли в пещере

Тела погибших были на римских улицах после казни 1944 года. Фото: Немецкий федеральный архив

В Риме 24 марта 1944-го нацисты массово казнили итальянских граждан. Расстреляли 335 человек.

Итальянский движение сопротивления спланировало и осуществило военную акцию против оккупационной власти Рима накануне. Наряду с подразделением немецкой полиции взорвали бомбу. 33 полицейских погибли, а 67 получили ранения. Командующий 14-й армии Эберхард фон Макензен принял решение о репрессиях против населения Рима. Решено, что за каждого погибшего немца будут убиты десять итальянцев.

На следующий день подразделения римской полиции под командованием гауптштурмфюрера СС Эриха Прибке отобрали в тюрьмах и дополнительно задержали на улицах 335 итальянцев.

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Жертв привезли на грузовиках к Ардеатинских пещер. Группами по пять человек их заводили в пещеру, солдаты СС стреляли им в затылок. Среди 335 казненных были заложники, пленные партизаны и просто схвачены на улице мирные жители.

После этого пещеры взорвали. Событие получило широкий общественный резонанс только после освобождения Рима в июне 1944-го. Эксгумация тел началась в июле и продолжалась до конца сентября. Ардеатинских пещеры стали национальным мемориалом Италии и мемориальным кладбищем.

Лидера Италии Бенито Муссолини был казнен 28 апреля 1945 в коммуне Меццегра на севере страны. Муссолини и Петаччи похоронили на миланском кладбище Музокко в безымянной могиле на участке для бедных.