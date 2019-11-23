Историю Голодомора изучают в автобусах

Богдан Онищук считает, что музей Голодомора поможет предотвратить дальнейшее повторение трагической истории. Фото: Тарас Подолян

Музей Голодомора должен быть передовым в мире по защите прав человека. Музей будет напоминать о трагической истории, которая никогда не должна повториться. Так считает Богдан Онищук, председатель Канадско-украинского фонда.

"Музей нужен не только, чтобы почтить жертв Голодомора, а и чтобы показать молодой генерации путь 21 века. Видим, что повторение трагической истории в Сирии и Африке происходит сейчас. Этот музей должен быть передовым. В Совете Безопасности очень сильные институты по правам человека. Украина должна стать одной из стран, которые будут бороться за права человека в мире, в ООН и вне ее. Этот музей может помочь в этом. Опрос в Украине показал, что люди очень интересуются своей историей. Хотят ее совершенствовать и знать. Молодая генерация должна изучить историю", - сказал он корреспонденту Gazeta.ua во время заседания Наблюдательного Совета по строительству второй очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", которое состоялось 18 ноября в Митрополичьих палатах Национального заповедника "София Киевская".

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Фонд Онищука в Канаде спроектировала автобус для изучения Голодомора в школах.

"Студенты это воспринимают фантастически. Они сидят в интерактивном классе-автобусе и по видео изучают Голодомор. Мы спрашиваем, что бы они сделали, чтобы предотвратить трагедию. Большинство говорили, что будут писать к представителям правительства и интересоваться, что происходит в мире, а тогда в соцсетях ставить свои комментарии против повторения трагедии и за распространение информации. Комментарии являются достаточно важными. Поскольку около 95 процентов ничего не знали о Голодоморе и хотели бы знать больше. Когда получают больше информации, то становятся лучшими гражданами и начинают правильно думать. Изменится менталитет", - говорит Онищук.

Память жертв Голодомора почтят 23 ноября. В этот день пройдут траурные мероприятия у мемориальных знаков и мест массовых захоронений. В 16:00 люди зажгут свечи на подоконниках - в память о трагедии.