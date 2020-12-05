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воскресенье, 06 декабря 2020 01:13

Историю генпрокуратуры будут рассказывать в музее

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Историю генпрокуратуры будут рассказывать в музее
Музей открыли в холле ГПУ. Фото: Facebook/Ирина Венедиктова

В холле Офиса генпрокурора открыли музей

Генпрокурорка Ирина Венедиктова в Facebook.

"Самые старые экспонаты в музее - мундир Слободско-Украинской губернского прокурора образца 1811 года, оригинальный штамп прокуратуры Ровенской области 1945 года, форменная одежда следователя прокуратуры Изюмского района Григория Веприцкого с наградами Великой отечественной войны и органов прокуратуры Харьковской области.

Один из самых ценных экспонатов - рабочий стол Романа Руденко, который был главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе.

На стендах, отражающих историю прокуратуры, собрано исторические документы, в том числе, первые документы прокуратуры независимой Украины, достопримечательности, фотографии со времен Казацкой Украины", - говорится в сообщении.

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"Чекистские источника вдохновения для Ирины Венедиктов. Роман Руденко (тот самый чей стол важнейший экспонат) - в должности прокурора Донецкой (Сталинской) области, заместителя прокурора УССР, прокурора УССР и генерального прокурора СССР, принимал непосредственное участие в массовых политических репрессиях населения. В частности, во времена Большого террора 1937-1938 Руденко был членом Тройки НКВД по Донецкой области", - написал в Facebook бывший глава УИНП Владимир Вятрович.

На территории садового станции в Млиеве Городищенского района Черкасской области в родовом доме 25 ноября 1970-го открыли музей ученого-помолога Льва Симиренко.

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