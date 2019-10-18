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пятница, 18 октября 2019 23:13

Историки установили имя человека на легендарной фотографии

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Историки установили имя человека на легендарной фотографии
На фото попал Гарольд Келлер. Фото: istpravda.com.ua

Историки выяснили, что морской пехотинец с фотографии "Знамя на Иводзиме" был идентифицирован неправильно.

На снимке, сделанном 23 февраля 1945, морские пехотинцы и санитар поднимают флаг на горе Сурибати над японским островом Иводзима. Трое из шести военных погибли в ближайшие дни, сообщает "Историческая правда".

Долгое время считалось, что на фотографии изображены Гарольд Шульц, Рене Ганьон, Харлон Блок, Франклин Сузли, Айра Хейз и Майкл Стренк. Через 74 года ученые выяснили, что на месте Рене Ганьона самом деле был Гарольд Келлер.

Историки Стивен Фоули, Дастин Спенс и Брент Вестемейер использовали архивные видеозаписи и другие фотографии, сделанные на Иводзиме. Выяснили, что на фото был Келлер. Его семья благодарна им за это исправление.

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"Теперь мы знаем, что он тоже есть на этой фотографии. Он никогда не рассказывал об этом, когда мы были детьми. Мы знали, что он был на войне, мы знали, что он был ранен в плечо. Но он не говорил, что помогал поднять флаг на горе Сурибати", - отметила 70-летняя дочь Келлера в комментарии NBC News.

Золотой динар с Арабского халифата 723 года выставили на аукцион Morton & Eden. Монета считают одной из самых редких в мире. Начальная стоимость лота составляет $ 1800000.

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