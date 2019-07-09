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вторник, 09 июля 2019 14:05

Исследователи растеряны - нашли древнейшую римскую монету

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Автор: ancient-origins.net
  Древнейшая Римская монета IV - III в. до н.э, весила 1,3 кг. Вероятно происходит из района Везувия, Италия.
Древнейшая Римская монета IV - III в. до н.э, весила 1,3 кг. Вероятно происходит из района Везувия, Италия.

Ученые обеспокоены происхождением 2-х древних и необычных римских монет, которые появились в XX в. Тогда их называли лихими пенни. На самом деле монета называется квинкусис. До сих пор упоминания о ней находили только в текстах, посвященных чеканке монет древних времен, но никто никогда не видел самой монеты.

Снимком монеты поделился с порталом Ancient Origins доктор Римского университета Роберто Вольтерри. Монета принадлежала коллеге Вольтерри, который унаследовал ее от родственника. Тот использовал ее как пресс-папье - придавливал бумаги, поскольку монета весила 1,3 кг.

Автор: ancient-origins.net
  Древнейшая Римская монета, весила 1,3 кг. Вероятно происходит из района Везувия, Италия.
Древнейшая Римская монета, весила 1,3 кг. Вероятно происходит из района Везувия, Италия.

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Сама монета изготовлена ​​из бронзы, диаметром более 10 см. Толщина изделия - 3 см. На аверсе изображен двуликий бог Янус, а на обратной стороне - корабельный таран. Коллега ученого отметил, что монета происходила из района, где находится вулкан Везувий в IV - III вв. до н.э. Однако установить точную дату и место создания невозможно. Единственная расшифровка может крыться в самых изображениях, вычеканенных на монете.

Оказалось, что монета имеет копию, которую в 1930-х подарил Римскому музею Бенито Муссолини. Монету уже оценили в более 1 млрд итальянских лир, что составляет около $588 тыс.

Уникальную древнеримскую золотую монету нашел охотник за сокровищами в Нижней Саксонии, Германия. Маттиас Глюсинг сканировал поле у ​​Фреденбека металлоискателем. Вдруг получил сигнал - "золото" и откопал находку.

Историки установили, что это памятная монета императора Констанса, младшего сына Константина I. Монету отчеканили в 342-м в Сисции, теперь Сисак, Хорватия, в римской провинции Паннония Савве.

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