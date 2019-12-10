Инвестиции и глубокие скважины - как в старину в Украине добывали нефть

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В XIX веке деревни Борислав и Тустановичи на Львовщине были центрами добычи нефти в Австро-Венгерской империи.

В 1875 году в Бориславе было до 12 тыс. колодцев с нефтью. Они принадлежали предприятиям нефтяной и озокеритной промышленности, где работало 10,5 тыс. рабочих, сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

В 1880-х годах канадский предприниматель Уильям Мак-Гарви применил новый метод глубинного бурения свердовин. Начал пользоваться им в Бориславе и увеличил добычу нефти.

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В 1909 году в Бориславе действовали самые глубокие в то время в Европе скважины и самая высокая буровая вышка. В 1910 году иностранные инвестиции в нефтяном промысле Галичины составляли 300 млн крон. 51% - английский капитал, 45% - немецкий.

В фондах Австрийского государственного архива хранятся уникальные кадры, на которых показан нефтяной промысел на Галичине. Фотографии были сделаны в городе Борислав на Львовщине в годы Первой мировой войны.