Иностранные имена космонавтов сменили на российские

 
Ексклюзивы
1/5
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 684
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 234
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 477
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 513
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2646
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2376
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 558
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1341
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 954
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2412
Фото
Все фото
21
12
5
4
8
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Опубликовали старые открытки с видами Крыма
Опубликовали старые открытки с видами Крыма
Нашли подтверждение сбития советского самолета украинскими повстанцами
Нашли подтверждение сбития советского самолета украинскими повстанцами
Копья и сбруя - показали находки украинских курганов
Копья и сбруя - показали находки украинских курганов
Владимир Самойленко развлекал гостей на свадьбе Ивана Франко игрой на бубне
Владимир Самойленко развлекал гостей на свадьбе Ивана Франко игрой на бубне
Видео
Все видео
Яблочный Спас: как правильно провести день
Яблочный Спас: как правильно провести день
Показали уникальное зеркало, найденное в древнем захоронении
Показали уникальное зеркало, найденное в древнем захоронении
Священник, девушка и ребенок - у костела раскопали старинные захоронения
Священник, девушка и ребенок - у костела раскопали старинные захоронения
Хип-хоп и анимация - создали ролик, который развенчивает мифы об Одессе
Хип-хоп и анимация - создали ролик, который развенчивает мифы об Одессе
Раскопали курган предков киммерийцев
Раскопали курган предков киммерийцев
Интервью
1/5
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1179
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1764
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 954
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1809
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 774
Колонка
Лілія Дворецька
Лілія Дворецька
18 августа 2020
Просмотров: 387
Ніщо твоє не належить тобі
– Ідеш на змагання з плавання. Крапка, – каже мені 8-річній вожата в дитячому таборі десь під Києвом влітку 1997-го. Попри сльози й ...
среда, 19 августа 2020 08:20

Иностранные имена космонавтов сменили на российские

  Комментировать
Иностранные имена космонавтов сменили на российские
Белка и Стрелка облетели вокруг Земли 17 раз в 25 часов. фото www.farmlab.org

С космодрома Байконур 19 августа 1960 отправили на орбиту космический корабль "Спутник-5" с двумя первыми собаками-космонавтами на борту. Они вернулись невредимыми.

Посылать в космос человека боялись без представления о влиянии факторов, возникающих в невесомости. До сих пор не было ни одного космического аппарата, который бы вернулся на Землю. Корабль разработали в начале 1960 года. Белка и Стрелка были дублерами собак Чайки и Лисички, погибших в катастрофе такого же корабля при неудачном старте. На 19-й секунде полета у ракеты-носителя разрушился боковой блок, она взорвалась. В прессе известие о гибели собак не появилась.

Подготовку прошли 14 собак - они лучше подходили. Обе беспородные собачки выбрали из 12-ти самок (чтобы удобнее ходить в туалет). Белку взяли, потому что оказалась лидером, которая лучше выполнял все команды, а Стрелка была хоть и задумчивой, зато дружелюбной. Их звали Альбина и Маркиза, но перед полетом их иностранные имена изменили на российские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Объявили день национального траура за собакой

Белка и Стрелка облетели вокруг Земли 17 раз в 25 часов. Преодолели расстояние 700 тыс. км. Во время старта дыхание и пульс у животных повысились, а потом успокоились. Дважды в сутки они поели и попили в условиях эксперимента в невесомости.

20 августа 1960-го спускаемый аппарат с целыми и невредимыми собаками успешно приземлился. После полета Белка и Стрелка стали популярными во всем мире. Их возили на показ в детские сады, школы и детские дома. Через несколько месяцев после полета Стрелка родила шесть здоровых щенков.

В Токио 21 апреля 1934-го установили памятник собаке Хатико. Он стал символом верности и преданности. На открытии присутствовал и сам пес. Животное умерло в следующем году и в стране объявили день национального траура.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Иностранные имена космонавтов сменили на российские». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
августа

Иностранные имена космонавтов сменили на российские

Самое читаемое
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
10
 Просмотров: 39962
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
21
 Просмотров: 21069
Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация
Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация
 Просмотров: 8901
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
 Просмотров: 8397
Окончание войны Путиным и слезы русских матерей - Кравчук сделал заявление касательно Донбасса
Окончание войны Путиным и слезы русских матерей - Кравчук сделал заявление касательно Донбасса 1 Просмотров: 7866
История
Яблочный Спас: как правильно провести день
Яблочный Спас: как правильно провести день
 Просмотров: 945
Показали уникальное зеркало, найденное в древнем захоронении
Показали уникальное зеркало, найденное в древнем захоронении
 Просмотров: 324
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
21
 Просмотров: 21150
Газовики уничтожили скифское городище
Газовики уничтожили скифское городище Просмотров: 693
Президента взяли под домашний арест
Президента взяли под домашний арест
 Просмотров: 1926
Больше всего комментируют
5
Кузьме дали Героя Украины
3
Кравчук придумал способ общения с оккупированным Донбассом
3
Задержание "вагнеровцев" должно было быть украинской операцией, которая сорвалась после доклада в ОП
2
"Шахтёр" позорно проиграл полуфинальный матч Лиги Европы
1
Окончание войны Путиным и слезы русских матерей - Кравчук сделал заявление касательно Донбасса
Голосов: 2057
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua