Иностранные имена космонавтов сменили на российские

Белка и Стрелка облетели вокруг Земли 17 раз в 25 часов. фото www.farmlab.org

С космодрома Байконур 19 августа 1960 отправили на орбиту космический корабль "Спутник-5" с двумя первыми собаками-космонавтами на борту. Они вернулись невредимыми.

Посылать в космос человека боялись без представления о влиянии факторов, возникающих в невесомости. До сих пор не было ни одного космического аппарата, который бы вернулся на Землю. Корабль разработали в начале 1960 года. Белка и Стрелка были дублерами собак Чайки и Лисички, погибших в катастрофе такого же корабля при неудачном старте. На 19-й секунде полета у ракеты-носителя разрушился боковой блок, она взорвалась. В прессе известие о гибели собак не появилась.

Подготовку прошли 14 собак - они лучше подходили. Обе беспородные собачки выбрали из 12-ти самок (чтобы удобнее ходить в туалет). Белку взяли, потому что оказалась лидером, которая лучше выполнял все команды, а Стрелка была хоть и задумчивой, зато дружелюбной. Их звали Альбина и Маркиза, но перед полетом их иностранные имена изменили на российские.

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Белка и Стрелка облетели вокруг Земли 17 раз в 25 часов. Преодолели расстояние 700 тыс. км. Во время старта дыхание и пульс у животных повысились, а потом успокоились. Дважды в сутки они поели и попили в условиях эксперимента в невесомости.

20 августа 1960-го спускаемый аппарат с целыми и невредимыми собаками успешно приземлился. После полета Белка и Стрелка стали популярными во всем мире. Их возили на показ в детские сады, школы и детские дома. Через несколько месяцев после полета Стрелка родила шесть здоровых щенков.

В Токио 21 апреля 1934-го установили памятник собаке Хатико. Он стал символом верности и преданности. На открытии присутствовал и сам пес. Животное умерло в следующем году и в стране объявили день национального траура.