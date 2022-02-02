Иностранцы страну ненавидели, потом влюблялись – как в старину выглядела Мьянма

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Gazeta.ua собрала фото Мьянмы XIX ст.

На фотографиях можно увидеть местное население и традиционную архитектуру.

Мьянма была частью Британской империи. Называлась Британская Бирма.

Английский писатель Джордж Оруэлл служил в полиции колонии. Оставил впечатление от Мьянмы в книге "Бирманские будни".

"Для среднестатистического англичанина в Индии (Бирма тогда была частью Индийской империи) основным фактором, на котором строилось его дальнейшее восприятие, важнее даже одиночества или исступленной жары, была необычность местности. Сначала чужеродная среда навевает на него скуку, потом он начинает не ненавидеть ее. Но в конце концов влюбляется в нее и уже никогда не отпускает из своего сознания, и каким-то мистическим образом она начинает влиять на все его убеждения", – писал он в рецензии к своей книге.

В Мьянме Орвела возмущали издевательства и пренебрежение европейцами местных народов. Там он стал противником империализма.

В стране проживают более 100 народов. Большинство населения страны являются буддистами.

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В 1948 году Британской Бирме предоставили независимость.

Gazeta.ua собрала Фото из Камбоджи конца XIX и начала XX века. Тогда страна была под влиянием Франции. В 1887 году Камбоджа вошла в состав колонии Французский Индокитай.