 
Ексклюзивы
1/5
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
Просмотров: 765
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине города массово "атакуют" туристы
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине города массово "атакуют" туристы
Просмотров: 1701
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
Просмотров: 1359
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
Просмотров: 1846
В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
Просмотров: 1728
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Просмотров: 1251
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
Просмотров: 8802
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
Просмотров: 810
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
Просмотров: 450
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Просмотров: 837
Фото
Все фото
18
8
11
5
6
Иностранцы страну ненавидели, потом влюблялись – как в старину выглядела Мьянма
Иностранцы страну ненавидели, потом влюблялись – как в старину выглядела Мьянма
Перед экономическим чудом – как жил Сингапур в 1950-1970-х
Перед экономическим чудом – как жил Сингапур в 1950-1970-х
Как выглядел полуразрушенный Харьков в 1943 году - подборка фото
Как выглядел полуразрушенный Харьков в 1943 году - подборка фото
Археологи раскопали украшения, которым 1400 лет
Археологи раскопали украшения, которым 1400 лет
Украинские солдаты случайно нашли самый большой нацистский концлагерь
Украинские солдаты случайно нашли самый большой нацистский концлагерь
Видео
Все видео
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
С концертами и салютами: как проходила инаугурация третьего президента Украины
С концертами и салютами: как проходила инаугурация третьего президента Украины
Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе
Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе
Интервью
1/5
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 864
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 324
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 1008
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 999
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6939
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
31 января 2022
Просмотров: 702
Стандарти спільноти
"Долучайтеся до цілодобової молитви за мир в Україні", – пише знайома Ольга у фейсбуці. Ділять час по 15 хв. Немає охочих молитися з третьої ...
четверг, 03 февраля 2022 00:46

Иностранцы страну ненавидели, потом влюблялись – как в старину выглядела Мьянма
18

  Комментировать

Gazeta.ua собрала фото Мьянмы XIX ст.
Фото: Getty images
На фотографиях можно увидеть местное население и традиционную архитектуру
В стране проживают более 100 народов

Gazeta.ua собрала фото Мьянмы XIX ст.

На фотографиях можно увидеть местное население и традиционную архитектуру.

Мьянма была частью Британской империи. Называлась Британская Бирма.

Английский писатель Джордж Оруэлл служил в полиции колонии. Оставил впечатление от Мьянмы в книге "Бирманские будни".

"Для среднестатистического англичанина в Индии (Бирма тогда была частью Индийской империи) основным фактором, на котором строилось его дальнейшее восприятие, важнее даже одиночества или исступленной жары, была необычность местности. Сначала чужеродная среда навевает на него скуку, потом он начинает не ненавидеть ее. Но в конце концов влюбляется в нее и уже никогда не отпускает из своего сознания, и каким-то мистическим образом она начинает влиять на все его убеждения", – писал он в рецензии к своей книге.

В Мьянме Орвела возмущали издевательства и пренебрежение европейцами местных народов. Там он стал противником империализма.

В стране проживают более 100 народов. Большинство населения страны являются буддистами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Величественные дворцы и бедные люди - какой увидел турист столицу Кореи в начале ХХ в.

В 1948 году Британской Бирме предоставили независимость.

Gazeta.ua собрала Фото из Камбоджи конца XIX и начала XX века. Тогда страна была под влиянием Франции. В 1887 году Камбоджа вошла в состав колонии Французский Индокитай.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Иностранцы страну ненавидели, потом влюблялись – как в старину выглядела Мьянма». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
 Просмотров: 62838
Жена Медведчука &quot;пошла&quot; нищенствовать
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
3
 3 Просмотров: 19719
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
6
 Просмотров: 11952
&quot;Не слуги народа&quot; - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
22
 Просмотров: 8802
Осталось шесть сирот: рассказали об убитой под Киевом семье бизнесменов
Осталось шесть сирот: рассказали об убитой под Киевом семье бизнесменов
 Просмотров: 6831
История
Книгу Джеймса Джойса запретили из-за сцены с мастурбацией
Книгу Джеймса Джойса запретили из-за сцены с мастурбацией
 Просмотров: 1134
Перед экономическим чудом – как жил Сингапур в 1950-1970-х
Перед экономическим чудом – как жил Сингапур в 1950-1970-х
8
 Просмотров: 936
У голодающих украинцев забирали хлеб для россиян
У голодающих украинцев забирали хлеб для россиян
 Просмотров: 1836
Как выглядел полуразрушенный Харьков в 1943 году - подборка фото
Как выглядел полуразрушенный Харьков в 1943 году - подборка фото
11
 Просмотров: 2349
Принц с любовницей покончили жизнь самоубийством
Принц с любовницей покончили жизнь самоубийством
 Просмотров: 7776
Больше всего комментируют
11
Порошенко почти догнал Зеленского – свежий рейтинг от социологов
3
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
3
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
2
Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны
1
Должны осознавать ответственность: Зеленский упрекнул западные СМИ
Голосов: 345
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть