Императрица умерла после колотой раны на пароходе

Австрийскую императрицу Сиси считают первой профессиональной наездницей среди женщин. фото https://joanerges.livejournal.com

Австрийскую императрицу Елизавету Баварскую 10 сентября 1898-го ранил заостренным ножом в сердце молодой анархист Луиджи Лучен. Нападение произошло во время прогулки по набережной Женевского озера.

Амалия Евгения Елизавета - жена императора Франца Иосифа I, урожденная принцесса Баварии. В Австрии известна под уменьшительно-ласкательных именем Сиси, которым ее назвали родные и друзья. Елизавета была самой красивой императрицей Австрии. Народ любил ее, а двор чувствовал ненависть и зависть. 60-летняя Елизавета 30 августа 1898-го приехала на отдых в Швейцарию. Постоянно разъезжала по окрестным горам. 9 сентября она в сопровождении нескольких близких лиц садится на пароход и по Женевскому озеру отплывает в город Жана Кальвина, где ее уже ждет баронесса Аделаида Ротшильд.

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Анархит Луиджи Лучен поставил себе целью уничтожить одного из королей или власти. Остановил выбор на австрийской императрице Елизавете, которая везде ходила без охраны. На набережной озера когда императрица рассталась с хозяином гостиницы и Луиджи Лучен побежал ей навстречу. Он вонзил напильник в грудь императрицы. Императрица села на пароход, где умерла от кровопотери. Ее похоронили в Императорском склепе в центре Вены, который веками служил местом захоронения императорской семьи. Террориста поймали и отдали под суд. Его приговорили к пожизненному заключению.

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