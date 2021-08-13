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суббота, 14 августа 2021 08:20

Императрица приказала ликвидировать Запорожскую Сечь

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Императрица приказала ликвидировать Запорожскую Сечь
Картину "Последний совет на Сечи" написал Виктор Ковалев в середине XIX века. Российские солдаты 1775-го разрушили Запорожскую Сечь

Российская императрица Екатерина II 14 августа 1775-го издала манифест, которым официально объявила о ликвидации Запорожской Сечи. На несколько месяцев раньше вышел приказ о срочной переправке Черноморского казачьего войска на Кубань.

"Запорожская Сечь окончательно разрушена, с искоренением на будущее и самого названия запорожских казаков, за оскорбление нашей императорского величества, за дерзкие поступки этих казаков и за непослушание к нашим высочайших повелений". - говорится в манифесте "Об истребления Запорожской Сечи" императрицы Екатерина II (1729-1796).

Официально сообщала о ликвидации Запорожской Сечи как "гнездо пьяниц и разбойников", которые жили в невежестве и мешали торговым и культурным связям с соседями. Войско под командованием генерала Текели разрушило все укрепления и здания за два месяца до того. На месте Новой Сечи основали одноименный городок, с 1777 года - Покровск. Земельные владения Войска Запорожского раздали фаворитам Екатерины II.

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На Запорожье казаков и простолюдинов вместе с женщинами проживало 59637 человек согласно переписи в 1775 году. Суше и по морю было переселено 8200 казаков, которые создали 40 куреней на Кубани. В общем вместе с семьями за 1792 перевезли около 25 тыс. украинцев. Последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского отправили на Соловки 29 июля 1776-го. Его удерживали в одиночном каземате.
Не все казаки приняли выселения на Кубань. Часть из них перешла на Задунайскую Сечь. Она просуществовала до 1828 года, потом была ликвидирована.

Российские солдаты в ночь с 4 на 5 июня 1775-го разрушили Запорожскую Сечь, разгромили Покровскую церковь, разбили колокола, сокрушив иконостас, осквернили могилы на казацком кладбище, захватили военные архив, клейноды и казну.

Генерал Текелий окружил Сечь. Калнышевский собрал в церкви три тысячи запорожцев на совещание. Понимали, что сопротивление нескольких тысяч окруженных запорожцев будет бесполезным, а прорыв других казачьих войск в окруженной Сечи был почти невозможен. Сечевое общество показалось.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
14
августа

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Императрица приказала ликвидировать Запорожскую Сечь

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