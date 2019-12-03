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среда, 04 декабря 2019 08:20

Император установил контроль над церковной жизнью

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Император установил контроль над церковной жизнью
Особого расцвета инквизиция приобрела в Испании и Италии. Фото: was.media

Император Франции Наполеон отменил Инквизицию в Испании 4 декабря 1808 года. Хотел установить контроль над страной и реорганизовать церковную жизнь.

Начиная с 430 года до н. гражданский кодекс предусматривал смертную казнь за ересь. Особого расцвета инквизиция приобрела в течение последующих веков. Каждый, на кого упала хотя бы малейшее подозрение, вынужден был доказывать свою невиновность или быть наказанным церковью. А всем без исключения представителям судопроизводства принадлежало сотрудничать с инквизицией под страхом отлучения от церкви.

Со второй половины XVIII в. инквизиция стала преимущественно политической организацией. В эпоху крушения французской монархии и наполеоновских войн положение инквизиции не было особенно прочным, однако с тем большей энергией она боролась против революционных идей.

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Наполеон отменил инквизицию, но с падением империи 1814 года она была восстановлена. "Реставрированая" инквизиция действовала более умеренно, во время революционных событий 1820 годов ее отменили второй раз. Последний еретика был осужден и сожжен 1826 года у Валенсии. Это событие вызвало недовольство всей Европы. После вмешательства папы деятельность испанской инквизиции было окончательно остановлено.

Папа Римский Павел ІІІ 21 июля 1542 принял закон, которым фактически наделял кардиналов-инквизиторов неограниченной властью "защищать" веру. За три года после закона инквизиция осудила, заключила и казнили 800 "неверных".

Автор: Ольга Васькив
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Дата
04
декабря

Император установил контроль над церковной жизнью

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