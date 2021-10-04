Император учредил университет

2011-го ЮНЕСКО принял решение включить Архитектурный ансамбль Резиденции митрополитов Буковины и Далмации в список объектов Всемирного наследия. Фото: http://www.chnu.edu.ua

По указу императора Австро-Венгрии Франца Иосифа ІІ 5 октября 1875-го основали Черновицкий университет. Сейчас это национальный университет им. Юрия Федьковича.

Один из старейших классических университетов в Украине находится в комплексе, построенном в 1864-1882 как резиденция буковинских митрополитов по проекту архитектора Иосифа Главки. Стиль зданий электрический с доминирующим мотивом византийской и романской архитектуры.

1872-го депутат края доктор Константин Томащук на заседании Буковинского Сейма выдвинул и обосновал предложение об учреждении в Черновцах университета. 4 ноября состоялось торжественное открытие университета, которому дали название Черновицкий университет им.Франца-Иосифа. Имел разные названия: имени Франца Иосифа, Universitatea Regele Carol I din Cernăuţi и Черновицкий государственный университет по 1940. С 1989 Черновицком университету присвоено имя Юрия Федьковича.

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Первым ректором был общественный деятель Константин Томащук. Здесь преподавали и вели исследовательскую работу ученые европейского и мирового уровня. После распада Австро-Венгерской империи университет считался румынским высшим учебным заведением. 1940-го после вхождения Северной Буковины в состав УССР, университет реорганизован в государственное высшее учебное заведение с украинским языком обучения. 2000-го присвоен статус национального.

Сегодня в университете функционирует 16 факультетов и в-университетская кафедра архитектуры и строительства. 28 июня 2011-го 35 сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО принял решение включить Архитектурный ансамбль Резиденции митрополитов Буковины и Далмации (сейчас Центральный корпус университета) в список объектов Всемирного наследия.

В столице 31 августа 1898-го началось обучение в Киевском политехническом институте. Тогда он носил имя императора Александра II. Всего за долгий период существования название института менялась восемь раз. Сейчас Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" входит в тройку лучших в Украине.