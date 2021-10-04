Император основал Черновицкий университет

 
Ексклюзивы
1/5
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 945
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 567
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2646
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1539
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
Просмотров: 216
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
1 Просмотров: 855
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 3492
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
7 Просмотров: 4320
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Просмотров: 3852
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Просмотров: 576
Фото
Все фото
11
11
10
3
10
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
Как рисовали осень художники - подборка открыток
Как рисовали осень художники - подборка открыток
Как жили в Жовкве в начале ХХ в. - подборка фото
Как жили в Жовкве в начале ХХ в. - подборка фото
Скифский нож и амфора - археологи показали находки на Полтавщине
Скифский нож и амфора - археологи показали находки на Полтавщине
Как старинные японские художники изображали осень - подборка картин
Как старинные японские художники изображали осень - подборка картин
Видео
Все видео
Коммунисты боялись как России, так и улицы - сняли фильм о провозглашении независимости Украины
Коммунисты боялись как России, так и улицы - сняли фильм о провозглашении независимости Украины
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
"Первый гвоздь в гроб СССР" - создали фильм о борьбе за суверенитет Украины
"Первый гвоздь в гроб СССР" - создали фильм о борьбе за суверенитет Украины
Презентовали фильм о восстановлении государственности Украины в 1941 году
Презентовали фильм о восстановлении государственности Украины в 1941 году
Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад
Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 1890
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 459
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8424
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 657
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
04 октября 2021
Просмотров: 459
Плітки
– Обожнюю сварки багатих і знаменитих, – каже подруга Таня. Вона підписана на всіх відомих українських блогерів в інстаграмі. ...
вторник, 05 октября 2021 08:21

Император основал Черновицкий университет

  Комментировать
Император основал Черновицкий университет
2011-го ЮНЕСКО принял решение включить Архитектурный ансамбль Резиденции митрополитов Буковины и Далмации в список объектов Всемирного наследия. Фото: http://www.chnu.edu.ua

По указу императора Австро-Венгрии Франца Иосифа ІІ 5 октября 1875-го основали Черновицкий университет. Сейчас это национальный университет им. Юрия Федьковича.

Один из старейших классических университетов в Украине находится в комплексе, построенном в 1864-1882 как резиденция буковинских митрополитов по проекту архитектора Иосифа Главки. Стиль зданий электрический с доминирующим мотивом византийской и романской архитектуры.

1872-го депутат края доктор Константин Томащук на заседании Буковинского Сейма выдвинул и обосновал предложение об учреждении в Черновцах университета. 4 ноября состоялось торжественное открытие университета, которому дали название Черновицкий университет им.Франца-Иосифа. Имел разные названия: имени Франца Иосифа, Universitatea Regele Carol I din Cernăuţi и Черновицкий государственный университет по 1940. С 1989 Черновицком университету присвоено имя Юрия Федьковича.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В мировое наследие ЮНЕСКО включили третью украинскую достопримечательность

Первым ректором был общественный деятель Константин Томащук. Здесь преподавали и вели исследовательскую работу ученые европейского и мирового уровня. После распада Австро-Венгерской империи университет считался румынским высшим учебным заведением. 1940-го после вхождения Северной Буковины в состав УССР, университет реорганизован в государственное высшее учебное заведение с украинским языком обучения. 2000-го присвоен статус национального.

Сегодня в университете функционирует 16 факультетов и в-университетская кафедра архитектуры и строительства. 28 июня 2011-го 35 сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО принял решение включить Архитектурный ансамбль Резиденции митрополитов Буковины и Далмации (сейчас Центральный корпус университета) в список объектов Всемирного наследия.

В столице 31 августа 1898-го началось обучение в Киевском политехническом институте. Тогда он носил имя императора Александра II. Всего за долгий период существования название института менялась восемь раз.

Сейчас Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" входит в тройку лучших в Украине.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Император основал Черновицкий университет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
октября

Император основал Черновицкий университет

Самое читаемое
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
 Просмотров: 10728
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
6
 Просмотров: 10359
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
4
 Просмотров: 4275
Вслед за соцсетями по всему миру &quot;упали&quot; и другие сервисы
Вслед за соцсетями по всему миру "упали" и другие сервисы Просмотров: 3969
Притянули к кассе и били, но никто не реагировал: новое видео смертельного нападения на полицейского
Притянули к кассе и били, но никто не реагировал: новое видео смертельного нападения на полицейского
 Просмотров: 3267
История
Коммунисты боялись как России, так и улицы - сняли фильм о провозглашении независимости Украины
Коммунисты боялись как России, так и улицы - сняли фильм о провозглашении независимости Украины
 Просмотров: 99
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
Как жили в Харькове под немецкой оккупацией - подборка фото
11
 Просмотров: 1737
В США признали Голодомор геноцидом
В США признали Голодомор геноцидом
 Просмотров: 189
Грузовой самолет упал на дом
Грузовой самолет упал на дом
 Просмотров: 333
Как рисовали осень художники - подборка открыток
Как рисовали осень художники - подборка открыток
11
 Просмотров: 1359
Больше всего комментируют
14
"Зеленский оказался не лучше предшественников" - сети о фильме "Офшор 95"
5
Руководство передумало: разрешили показ скандального фильма о Зеленском
5
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
3
Украина будет возвращать Саакашвили
2
"Будет после меня по-другому": Зеленский прокомментировал деятельность СНБО
Голосов: 42
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть