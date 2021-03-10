Имеют ли евреи основания осуждать Романа Шухевича - 10 фактов о командире УПА

Романа Шухевича безосновательно обвиняют в организации погромов. Фото: "5 канал"

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион раскритиковал решение Тернопольского городского совета о присвоении местному стадиону имени главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", - написал Лион в Twitter.

В МИД Украины ответили, что каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев.

Gazeta.ua подготовила 10 фактов о Романе Шухевиче.

1. Во время учебы в гимназии Роман Шухевич был членом "Пласта". Организовывал пластовой кружок "Ясный трезубец" и курень "Черноморцы". Хорошо играл в баскетбол, волейбол и футбол. 1923 года на Запорожских играх во Львове Шухевич поставил рекорд в беге с препятствиями на 400 м и в плавании на 100 м.

2. 1926-го Украинская военная организация поручила ему выполнить покушение на польского школьного куратора во Львове Станислава Собинского. Он проводил жестокую антиукраинскую политику в области образования. 19-летний Роман Шухевич вместе с Богданом Пидгайным устроили нападение. Выстрел совершил Подгайный, у Шухевича револьвер дал осечку.

3. В течение 3 лет находился в тюрьме и в польском концлагере в Березе Картузской - в современной Беларуси. 27 января 1937-го вышел по амнистии.

4. Во Львове основал рекламную фирму "Фама". Работниками кооператива были преимущественно члены ОУН. Создавали и публиковали рекламу украинских компаний. Ячейки "Фамы" были во многих городах Галичины и Волыни и за пределами тогдашней Польши.

5. Роман Шухевич в 1938-1939 годах участвовал в борьбе за независимость Карпатской Украины. Организовал Генеральный штаб национальной обороны Карпатской Украины. Участвовал в боях с венграми, которые оккупировали Закарпатье.

6. 1941-го согласился возглавить легион Вермахта "Нахтигаль". Занимался безопасностью передвижением немецких частей по украинской территории, разоружением остатков советских войск, охраной эшелонов с пленными и боеприпасами. Со временем украинские военные начали получать информацию о преступлениях нацистов, о вывозе людей на принудительную работу и борьбу с партизанами. Старшинские сборы батальона приняли решение вернуться домой. 5 декабря 1942 года немцы ликвидировали батальон. Группу старшин из 22 человек посадили в тюрму во Львове. Роман Шухевич и еще несколько старшин смогли убежать.

7. Батальон "Нахтигаль" обвиняли в еврейском погроме. Об участии Романа Шухевича говорил руководитель общественного совета мемориала "Яд-Вашем" в Израиле Томи Лапид. Заявил о наличии у него документов, подтверждающих это. Госкомитет архивов Украины направил 16 декабря 2007 года в Израиль официальное письмо с просьбой ознакомить украинских специалистов со сборником этих документов. Украинские историки посетили Израиль, но не нашли там этих документов. В "Яд-Вашем" заявили, что подобных досье у них нет. Заявление Лапида опровергли. Сказали, что он не архивный работник.

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8. С сентября 1942-го по февраль 1943-го жена главного командира УПА Романа Шухевича Наталия прятала в своем доме от преследования нацистами соседскую еврейскую девочку Ирину Райхенберг. После ареста Натальи Шухевич Роману удалось переправить девочку в сиротский приют при женском греко-католическом монастыре возле Львова. Там ребенок смог пережить Холокост.

9. В 1943-1950 годах Роман Шухевич возглавлял Украинскую повстанческую армию. Руководил борьбой против немецких и большевистских оккупантов. 5 марта 1950 года в Белогорще возле Львова Шухевич погиб в схватке с НКВД. Спецслужбисты напали на дом, где Шухевич скрывался. Место захоронения до сих пор не нашли.

10. 12 октября 2007 года президент Украины Виктор Ющенко за выдающийся личный вклад в национально-освободительную борьбу за свободу и независимость Украины и по случаю 100-летия со дня рождения и 65-й годовщины создания Украинской повстанческой армии посмертно наградил Романа Шухевича званием Героя Украины. 2010 года Донецкий окружной административный суд отменил награждение. Этим нарушил законодательство о наградах. 30 апреля 2010 года Романа Шухевича объявили почетным гражданином города Тернополь.

Центральный стадион в Тернополе назвали в честь борца за независимость, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Депутаты горсовета Тернополя единогласно поддержали инициативу мэра города Сергея Надала по переименованию центрального стадиона Тернополя в Тернопольский городской стадион им. Романа Шухевича, сообщает официальный сайт учреждения.