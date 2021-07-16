"Хозяин, почем ваша голова? Это ваша печень, хозяйка?" - открыли Бессарабский рынок

16 июля 1912 года в Киеве открыли Бессарабский крытый рынок площадью 896 кв. м. На торжествах по этому случаю даже пел церковный хор Софийского собора.

Рынок построен в стиле модерн. 500 тыс. рублей на строительство дал сахарозаводчик Лазарь Бродский. Конкурс проектов на строительство здания провели в 1908-м. Победил Генрих Гайз - автор крытого рынка в Варшаве. Строительством руководил инженер Михаил Бобрусов, который спроектировал ажурную конструкцию потолка и предложил использовать подвал для обустройства подсобных помещений, где были установлены первые в Киеве холодильники.

"Внешне сооружение Крытого рынка напоминало цейхгауз петровских времен. А когда заходил внутрь, то в уши тебе тысячепудовым молотом бил шум сотен голосов. Строитель начисто пренебрег законами акустики. Он строил этот храм торговли, как темный варвар. Он, очевидно, по простоте душевной считал, что здесь одновременно будет находиться десяток-другой людей. А если их соберется больше, то молчать они будут, как на похоронах. А между тем здесь собирались тысячи. И каждый трубил, каждый допытывался, каждый пытался получить лакомый кусок и подешевле, потому что это все-таки был рынок, а не клуб поэзии или там очаг передовой, почти коммунистической жизни. Ничем передовым здесь и не пахло. И не могло, ибо рынок - это рынок, как его поэтизировали целые поколения писателей и летописцев, - так описал Бессарабский рынок писатель Павел Загребельный в романе "День для грядущего".

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Единой версии о происхождении названия рынка нет. Некоторые историки утверждают, что оно происходит от тогдашней исторической области, территория которой совпадает с нынешней Молдовой и Одесской областью, откуда и привозили товар на рынок. Другие разделяют взгляд киевского историка-священника Петра Лебединцева. Он утверждал, что "бессарабией" в первой трети XIX века называли местных "босяков", то есть бедных людей. Именно они жили в тогдашней юго-западной окраине Киева, и поэтому ее прозвали Бессарабкой. Поэтому, когда здесь начали строить "современный маркет", люди сразу дали ему народное название.

В разное время в здании Бессарабского рынка размещались: гостиница "Колхозная", столовая, фирмы "Сервис" и "Радость", Укроптбакалея, Галантерейторг, Скупторг, Хлибторг, Второй трест столовых. В комнатах на втором этаже еще жили восемь семей. Сегодня здание рынка является коммунальной собственностью и принадлежит коммунальному предприятию "Беcсарабський рынок". Бессарабский рынок - самый дорогой в Киеве, по мнению горожан и гостей столицы. В 1979 году здание рынка признано памятником национального значения.