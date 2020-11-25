Химик основал всемирно известную премию

Шведский химик Альфред Нобель запатентовал динамит 1867. Фото: fotik

В Шведско-норвежском клубе в Париже миллионер Альфред Нобель 27 ноября 1895-го подписал завещание. Большую часть своего состояния передавал на учреждение специальной премии. Фонд Нобелевской премии составила сумма в 31 млн крон - около $250 млн сейчас.

Альфред Нобель (1833-1896) разбогател на производстве динамита, который изобрел 1867-го. Открытие принесло Нобелю всемирную славу и финансовое благополучие. На волне подъема промышленности Альфред открыл более 90 фабрик по всему миру. К концу жизни Нобель был владельцем около 100 заводов, обладателем 355 патентов на различные изобретения.

Что побудило изобретателя создать премию - неизвестно. Проценты по сбережениям имели ежегодно идти на награды за достижения в физике, химии, медицине и физиологии, литературе и миротворческой деятельности. Завещание Нобеля сначала воспринимали скептически. Родня химика требовала признать завещание незаконным. Однако завещание вступило в силу.

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Сейчас суммы премий составляют 8 млн шведских крон - $1,1 млн . Кандидатов ежегодно в день смерти Нобеля - 10 декабря - называет Шведская королевская академия наук. В Стокгольме премию в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы и экономики вручает король Швеции.

Награждение Нобелевской премией мира проходит в Осло. Ее вручает председатель Норвежского нобелевского комитета в присутствии короля Норвегии и членов королевской семьи. Вместе с денежным вознаграждением, лауреаты получают медаль и диплом.

Первое вручение Нобелевской премии состоялось 10 декабря 1901. В тот день лауреатами стали Вильгельм Рентген (Германия, физика), Якоб ван Хофф (Нидерланды, химия), Эмиль Беринг (Германия, физиология и медицина), Франсуа Сюлли-Прюдом (Франция, литература), Жан Дюнан (Швейцария) и Фредерик Пасси ( Франция, премия мира).

Впервые супружеская пара стала лауреатами Нобелевской премии 23 октября 1947. Американский биохимик Герти и Карлу Кори присудили премию "за открытие каталитического превращения гликогена" по физиологии и медицине.