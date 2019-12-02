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вторник, 03 декабря 2019 08:21

Химический завод выплатил пострадавшим пол миллиарда долларов

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Химический завод выплатил пострадавшим пол миллиарда долларов
Резервуар, из которого вырвался смертоносный газ. Фото: Julian Nyča

В индийском городе Бхопал на химическом комбинате по производству пестицидов в атмосферу 3 декабря 1984 в атмоферу попало 30 тонн высокотоксичного газа. Это одна из крупнейших в истории промышленных катастроф того времени. Погибло 2 тысяч человек и ранено 600000, еще 20 000 работников потеряли зрение. Правительство Индии через суд получил от компании, которой принадлежал завод, компенсацию - $ 470 млн.

Завод американского химического гиганта Union Carbide открыли в 1969 году. Предприятие выпускало пестициды - средства для борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Одной из основных причин катастрофы является попадание воды в резервуар с химическими соединениями, которые вместе вступают в реакцию. За неисправности вентиля в атмосферу попали почти 40 т высокотоксичного газа метилизоцианату. По правилам, цистерны должны наполняться до 50%, на время трагедии аварийный резервуар был заполнен до 70%. Причина катастрофы до сих пор официально не установлена.

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Общее количество пострадавших оценивается в 150-600 тысяч человек, из них 2000 погибли непосредственно в момент катастрофы, еще 15 000 - в последующие годы умерло от последствий воздействия химикатов на организм.

До сих пор в Бхопале у родителей, подвергшихся в 1984-м токсического воздействия метилизоцианата, рождаются дети с врожденными пороками и болезнями.

На авиашоу Flugtag неподалеку немецкого городка Рамштайн 28 августа 1988 столкнулись три реактивные самолеты. Погибло 70 человек и ранено еще около тысячи. Трагедия произошла из-за ошибки пилота.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
03
декабря

Химический завод выплатил пострадавшим пол миллиарда долларов

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