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среда, 22 января 2020 12:26

"Харьков и Донецк исконно украинские" - показали, какой была первая "Живая цепь"
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«Живая цепь» в столице Украины, которая тянется во Львов, а дальше - в Ивано-Франковск. Киев
Фото: radiosvoboda.org
Первую акцию "Живая цепь" провели в 1990-м
«Живая цепь» в центре Киева возле здания Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко
Первую акцию "Живая цепь" провели в 1990-м
Представители донецкой и харьковской делегаций в «Живой цепи» в Киеве. На транспаранте надпись: «Харьков и Донецк исконно украинские»

З0 лет назад, по случаю 71-летия провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР, впервые состоялась акция "Украинская волна" или "Живая цепь".

Ее провели 21 января 1990-го, в канун Дня соборности. Стала одной из самых масштабных такого рода в мировой истории, передает Радио Свобода.

Люди взялись за руки, чтобы продемонстрировать единство Украины на пути к независимости.

Акцию "Украинская волна" организовал Народный Рух Украины, который возглавлял Иван Драч, а председателем его Секретариата был бывший политзаключенный Михаил Горынь. Идею подал дисидент Валентин Мороз, а название предложил Олесь Гончар.

Цепь начиналась в Ивано-Франковске от Центрального народного дома - бывшей резиденции парламента ЗУНР и места принятия Акта Соединения, шла через Стрый, Львов, Тернополь, Ровно, Житомир в Киев. "Украинская волна" простиралась на около 700 км.

В "цепи" приняли участие, по официальным данным советского режима, около 450 тыс. человек. По неофициальным оценкам - от 1 до 5 млн.

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Плотность "цепи" была неоднородной - от нескольких рядов в центре Львова к интервалу в десятки метров в некоторых районах Киевщины и Житомирщины. Предвидя такую ​​ситуацию, штаб акции направлял в такие места автобусы с активистами из Львова и Ивано-Франковской области. Финансирование акции не составило для ее организаторов чрезвычайных проблем. Благодаря энтузиазму активистов горючее для автотранспорта участники акции обеспечивали свой счет.

После проведения "Живой цепи" в Киеве, Житомире, Львове и Ивано-Франковске состоялись митинги-молебны. С тех пор новая традиция продолжилась.

Сегодня в Украине отмечают День соборности. 22 января 1919-го деятели Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики на Софийской площади Киева провозгласили Акт воссоединения. Он знаменовал политическое объединение украинских земель.

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