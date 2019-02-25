Гюго предсказал независимое будущее Украины

26 февраля 1802-го года родился французский поэт и писатель Виктор Гюго. Он внес неоценимый вклад в становление эпохи французского романтизма, написав знаменитые на весь мир произведения "Отверженные", "Собор Парижской Богоматери", "Человек, который смеется" и другие.

Он был третьим ребенком в семье генерала наполеоновской армии. Отец с матерью часто съезжались - разъезжались и, в конце концов, официально расстались 3 февраля 1818. Виктора воспитывала мать в духе роялистских и вольтерианских взглядов. С отцом мальчик начал общаться после смерти матери в 1821 году. Стоит отметить, что отец вызвал у него восхищение и любовь.

До 14 лет юный Виктор уже написал две трагедии, которые, правда, так и не были опубликованы.

Кроме писательского таланта, будущее светило литературы имело и тягу к живописи. Рисовать Виктор Гюго начал в 8-летнем возрасте. Сейчас в частных и государственных коллекциях есть около 4000 его графических работ. Известная фраза, которую произнес Делакруа в адрес Гюго: "Если бы ты стал художником, то затмил бы всех живописцев современности".

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Когда писателя охватывал очередной кризис, он запирался в пустой комнате с пером и бумагой и творил полностью обнаженным, чтобы даже одежда не мог его отвлекать.

Первый сборник молодого поэта "Оды и разные стихотворения", напечатанный 1822-го, понравился королю Людовику XVIII: Виктор Гюго был награжден ежегодной рентой в 1200 франков, что позволило ему жениться на Адель Фуше. Она была подругой детства Виктора Гюго.

Обоим было 20 лет. Первый ребенок супругов умер, вторая дочь Леопольдина выжила. После нее родились еще 2 дочери и двое сыновей. Но вторая дочь Дидина, как ласково называл ее Гюго, была его любимицей. Несмотря на 5 детей, отношения у супругов были холодными. В течение 50 лет писателя связывали любовные отношения с другой женщиной, бывшей актрисой Жюльетт Друэ, которую он называл своей "истинной женой".

Он любил есть пюре из стручковой зеленой фасоли.

У писателя была страсть к ногам. Виктор Гюго был фут-фетишистом. Это означает, что больше всего в женщинах его привлекали именно их ступни.

Виктор Гюго написал первый исторический роман во французской литературе "Собор Парижской Богоматери".

Действие книги происходит в XV в. Глухой горбун Квазимодо служит звонарем в готическом соборе Парижской Богоматери. Влюбляется в цыганку Эсмеральду. Страстью к красавице пылает и настоятель главного храма французской столицы Клод Фролло. Она любит капитана королевских стрелков Феба. Эсмеральду объявляют ведьмой и приговаривают к смерти.

Писатель занимался исследованиями. Изучал документы о средневековом Париже. Посещал здания, сохранившиеся с того времени. В частности - Собор Нотр-Дам на острове Сите посреди Сенны. Познакомился с первым викарием храма - аббатом Ежге. Священник писал мистические произведения. Его признали еретиком. Становится прототипом Клода Фролло.

В ноября 1828 г. года Виктор Гюго подписал договор с издателем. Передал ему на один год право публикации романа. Вознаграждением стали - 4 тыс. франков - нынешние $45,7 тыс.

В течение целого года издатель пытался заставить Гюго работать. Угрожал штрафом. Писатель создает только короткие пьесы.

Первые строки романа Гюго написал 25 июня 1830. Но через два дня в Париже разразилась революция. Она остановила писателя на шестой странице. Гюго покидает свою квартиру, где за окном шли бои, и переселяется к тестю на более спокойную улицу. При этом теряет тетрадь с предыдущими записями. Издатель, учитывая это обстоятельство, дал писателю последнюю отсрочку - до 1 февраля 1931 года.

"Надо было успеть вовремя, - вспоминала жена Гюго Адель. - Он купил себе бутылку чернил и огромную фуфайку с серой шерсти, в которой тонул с головы до пят. Закрыл на ключ свою комнату, чтобы не поддаться искушению выйти на улицу, и вошел в свой роман, как в тюрьму. Отныне он покидал свой рабочий стол только для еды и сна. Единственным развлечением была часовая дневная беседа с друзьями, которые приходили его навестить. Им он читал иногда написано за день".

Гюго писал, даже не чувствуя холода: в декабре работал с открытыми окнами. Бутылка чернил, которую писатель приобрел в первый день работы, заканчивалась. Последнюю строка романа Виктор Гюго написал последней каплей чернил. Был день 14 января 1831.

Роман "Собор Парижской Богоматери" вышел в свет 16 марта 1831-го. К концу года он выдержал семь изданий. Популярный роман Виктора Гюго привлек множество туристов и тем самым спас собор от уничтожения. В предисловии к книге автор сказал: "Одна из главных целей моих - вдохновить нацию любовью к нашей архитектуре".

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Его любимая дочь Леопольдина в 19 лет и ее муж Шарль Вакр утонули во время кораблекрушения на Сене. Младшая сестра, Адель, глубоко пораженная трагедией, сошла с ума. Удалившись на время от общества, Гюго стал обдумывать план большого социального романа под условным названием "Неприятности". Работа над книгой была прервана революцией 1848 года. Книга была напечатана 1862 под названием "Отверженные".Роман является одним из лучших образцов романтизма в прозе. С первого издания "Отверженные" имели большой, мировой успех: переводы на все основные языки мира, многочисленные экранизации и театральные постановки.

В возрасте 75 лет Виктор Гюго издал сборник "Искусство быть дедом", на создание которого его вдохновили внуки Жорж и Анна.

Гюго предсказал независимое будущее Украины в поэме "Мазепа".

"Мазепа" - поэма, впервые напечатаная в 1829 году. Гюго подчеркивает расстояния, что лежит между ценностями украинского героя и западным читателем. Однако стремление романтического героя к свободе - это не единственная роль Мазепы Гюго. В первой части поэмы Гюго подчеркивает связи между человеком и природой, что его окружает - украинский природой, хотя Украина не упоминается на протяжении всего путешествия. Однако в последних строках первой части Гюго сообщает читателю о будущем героя, а именно: однажды его сделают проводником Украины. Дикий скакун Мазепы умирает. Только когда украинца отвязывают от трупа, он способен достичь вершины - стать гетьманом. Этот символизм Гюго раскрывает во второй части поэмы. Он объясняет, что Мазепа - это символ художника, привязаный к спине Гения. Художник пытается освободиться от пут Гения, но не может. Гений относит художника из реального мира. Природа препятствует этим скачкам, потому что не понимает художника. Полет Гения - то есть лошади - несет художника с банального мира на грань идеала.

В возрасте 84 лет Виктор Гюго, будучи больным, не решился отказаться от участия в параде в его честь, из-за чего у него развилась пневмония, и вскоре он умер.

Писатель умер 22 мая 1885 года. Церемония похорон продолжалась десять дней в ней участвовало около миллиона человек.

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1 июня гроб с телом Гюго был выставлен в течение двух суток под Триумфальной Аркой, которую закрыли черным крепом.

После пышных национальных похорон прах писателя был помещен в Пантеон. Как последнюю волю Гюго оставил пять предложений, которые он попросил опубликовать:

"Я оставляю 50000 франков для бедных.

Я хочу быть похороненным в их катафалке.

Я отказываюсь от выступлений всех церквей [на похоронах].

Прошу молиться за все души.

Я верю в Бога".

В течение 16 лет литератор проживал в парижском отеле "Роан-Гемен". Сейчас в его номер вход свободный. В этих стенах были созданы "Отверженные". Здесь же Гюго познакомился и подружился с такими писателями - Ламартин, Альфред де Винья, Александр Дюма, Бальзак, Проспер Мериме и Шарль Огюстен де Сент-Бев. Апартаменты превратили в музей, в котором хранятся рукописи и рисунки писателя, а также экземпляры первых изданий произведений автора.

В Париже есть станция метро, ​​названная именем Виктора Гюго.

Улицу, на которой располагался особняк писателя, назвали в его честь еще при его жизни.

30 июня в мире отмечают День Виктора Гюго, именно в этот день в 1862 году был опубликован последний раздел эпического романа "Отверженные".