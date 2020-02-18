Густой суп и пирог из мяса - расшифровали древние кулинарные рецепты

Рецепты были написаны на глиняных табличках. Фото: 112

В Йельском университете расшифровали вавилонские клинописные таблички с кулинарными рецептами. Им примерно 3,8 тыс. лет.

Вавилоняне готовили разнообразные блюда. Варили густой суп из ягненка и свеклы, мясной бульон с зирой и молотым кориандром. Древние блюда украшали тонко нарезанным египетским луком-пореем, сообщает "Урядовый курьер".

На табличках обнаружили слоеный пирог из мяса птицы. Его подавали под крышкой из теста. В древних текстах есть упоминания о том, как готовить рыбу и десерты. Исследователи считают, что в древнем Вавилоне зародились традиции, которые хранятся в кухне народов современного Ирака.

Всего обнаружили полмиллиона вавилонских табличек. Только в четырех из них ученые нашли кулинарные рецепты. Это древнейшие рецепты в мире.

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Готовить блюда по старинным рецептам трудно. В табличках указаны только ингредиенты, из которых следует готовить, но полностью отсутствует упоминание о пропорциях. Поэтому восстановить их можно, только полагаясь на опыт современных поваров.

Команда археологов, химиков пищевой промышленности и экспертов из кулинарных традиций Ближнего Востока работает над приготовлением блюд. Специалисты пришли к выводу, что эти блюда не очень вкусные.

Археологи обнаружили в Ираке 10 ранее неизвестных науке скальных барельефов, изображающих царя и богов Ассирии. Барельефы VIII-VII вв. до н.э. высеченные в скале, которая тянется вдоль большого древнего оросительного канала в археологическом районе Файда, примерно в 20 км к югу от города Духок.