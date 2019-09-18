Грекам и армянам приказали убираться из Крыма

За несколько лет в конце XVIII в. из Крыма выселили более 30 тыс. человек Фото: barev.today

Российская империя осуществила первую депортацию народов Крыма 18 сентября 1774-го. Пыталась подорвать экономику Крымского ханства после победы в войне с турками. В Приазовье выселили более 30 тыс. человек.

Надзор за кампанией проводил генерал-каратель Александр Суворов. Акция касалась преимущественно греков и армян. Греки жили на полуострове со времен античной колонизации Северного Причерноморья. 15,8 тыс. человек насильно переселили в степи на побережье Азовского моря. Все они были ремесленниками и купцами. Российские власти были убеждены, что такое ослабление экономики облегчит присоединение Крыма.

Самим жертвам объясняли, что переселение осуществляют ради их собственного блага. Пугали резней от местных мусульман.

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Наряду с греками русские выселили 13,3 тыс. армян, которые также славились хорошими купцами и ремесленниками, 164 молдаван, 664 грузин и 379 человек католического вероисповедания. Когда часть из них попыталась отправиться из степи домой, их встретили солдаты на пограничных заставах у залива Сиваш, которые с помощью оружия развернули всех обратно.

Крымское ханство существовало с 1441-го по 1783 год и охватывало весь нынешний юг Украины - не только полуостров, но и прилегающие к нему причерноморские и приазовские степи. С 1475-го зависело от Османской империи. В 1774-м после завершения очередной русско-турецкой войны Российская империя добилась провозглашения его формальной независимости. А через 9 лет сама его аннексировала - манифестом Екатерины II о присоединении Крымского ханства к Российской империи от 19 апреля 1783-го.