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пятница, 19 февраля 2021 08:20

Граждан США вывезли в лагеря

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Граждан США вывезли в лагеря
После директивы президента выселяли даже детей японцев, родившихся в США. Фото: US Library of Congress

Президент США Франклин Рузвельт 19 февраля 1942-го подписал "Директиву 9066". Всех граждан США японского происхождения выселяли с острова.

Японский императорский флот 7 декабря 1941-го нанес авиационных ударов по военным аэродромам на острове Оаху и по кораблям США в гавани Перл-Харбор. Быстрое завоевание Японией больших территорий в Азии и в Тихом океане заставило американцев их бояться. Президент принял решение интернировать японцев.

Военные определили стратегически важной территорией все западное побережье США. Там проживало большинство американцев японского происхождения. Начали принудительно вывозить "враждебных американцев". Из армии уволили и отправили на принудительные работы всех азиатов.

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Большинство лагерей были расположены в резервациях для индейцев в отдаленных, пустынных территориях. Людей размещали в плохо построенных бараках без водопровода и кухни. Члены одной семьи проживали вместе. Были школы, магазины, больницы. Лагеря окружили колючей проволокой и охраняли вооруженные люди. Охранники стреляли в тех, кто пытался выйти за пределы.

Около 120 тыс. человек содержались в лагерях для интернированных во время войны. 62% были рожденными в Америке детьми иммигрантов из Японии. Они были гражданами США по праву рождения. После окончания войны переселенцам позволили вернуться в свои дома. Освобожденные получили по $25 и билет на поезд. Последний лагерь закрыли в 1946-м. Это была самая большая насильственная депортация в истории США.

В филиппинской заливе Лейте 23 октября 1944 началась самая большая морская битва в истории человечества. Противостояли американский и японский флоты.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
19
февраля

Граждан США вывезли в лагеря

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