Государство взяло под контроль торговлю наркотиками

СССР запретил свободный оборот наркотиков в ноябре 1924 года Фото: rambler

Правительство СССР 6 ноября 1924-го приняло декрет "О мерах регулирования торговли наркотическими веществами". Государство взяло под контроль ввоз и производство наркотиков.

Документ запретил свободное обращение опия, кокаина и их производных. Контроль над ними брал на себя Народный комиссариат здравоохранения.

Производить вещества имели право органы Высшего Совета Народного Хозяйства и только с лечебной целью. Все предприятия должны были подавать сведения о количестве веществ в нарком здравоохранения. Также их не имели права отпускать без особого разрешения.

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Несмотря на новый закон, государство не преследовало наркозависимых. Их считали "проклятым наследием царской России". Сначала органы НКВД предлагали создание специальных лагерей для таких людей, однако идею решительно отклонили. В государстве создавались наркопункты и наркодиспансеры, но лечение было не обязательным. Принудительно туда направляли только социально опасных. При этом каждый спокойный наркоман мог получить разрешение на дозированное потребление. Его закрепляли к одной аптеке, где он получал дозу по рецепту.

Настоящий удар по наркомании нанес не закон, а разрешение на выпуск водки, выданное в 1925-м. Крепкое спиртное доставалось гораздо легче, чем рецепты на наркотики, именно поэтому о них постепенно забывали.

Периодом массового употребления наркотиков в Европе называют XIX в. Предполагают, что именно тогда инделигентни авантюристы экспериментировали над своим сознанием. Наркотики привозили из азиатских и африканских стран. Оттуда они в большом количестве проникали в Российскую империю, где стали элементом удовольствие, как богатых так и бедных слоев общества. Но уровень их употребления в Украине был значительно ниже, чем в России.