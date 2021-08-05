Горсовет продал памятник Ленину на аукционе

Памятник Ленину купила предпринимательница из Донеччины. Фото: "Історична правда"

Памятник лидеру большевиков Владимиру Ленину из Звенигородки Черкасской области продали на аукционе за 311 тис. грн.

Покупатели заплатили почти втрое больше стартовой цены в 123 тыс. грн, сообщает "Прочерк".

Аукцион состоялся 3 августа. Скульптуру купила Ольга Ахременко из Покровска Донецкой области. Она является основательницей ООО "Связьсервис", которое предоставляет услуги проводной электросвязи.

В торгах приняли участие 12 покупателей из разных регионов Украины.

Мэр Звенигородки Александр Саенко сообщил, что средства, полученные от продажи памятника, направят на нужды общины.

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Пока идет процедура проверки документов. Победитель может отказаться от заключения договора купли-продажи.

В Желтых Водах на Днепропетровщине на металлолом продали памятник лидеру большевиков Владимиру Ленину. Скульптуру из литой бронзы весом 6 т продали за 500 тыс. грн. Начальная стоимость составляла 385 875 грн. В аукционе приняли участие четыре человека, их данные не разглашаются.