"Городом пополз трупный запах" - в горах произошло землетрясение

В городе Шемахе в Азербайджане произошло землетрясение. Фото: Vestnik.az

13 февраля 1903 года в городе Шемахе в Азербайджане произошло землетрясение.

В 12:50 горожане услышали под землей гул, вслед за ним раздался удар. Произошло несколько толчков, начали обрушиваться дома.

В городе начались пожары. Тот день выдался холодным и люди жгли жаровни в домах.

"Кто может и еще имеет силы - в панике покидают фактически уже не существующий город. И уже дает о себе знать зловещее - по городу пополз трупный запах. Мертвые начинают угрожать живым, они требуют захоронения", - писала газета в Баку.

Через несколько дней в город прибыли прибыли солдаты-саперы. Они помогали раскапывать завалы. С 5 тыс. домов в городе 4 тыс. были разрушены полностью. Остальные получили повреждения.

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Состоятельные люди извлекли из-под руин своих домов ковры и делали палатки. Большинство осталось под открытым небом. Никто не решался спрятаться в уцелевших домах. Подземные удары не прекращались в течение нескольких дней.

В уезде в 126 поселках землетрясение разрушило более 3 тыс. жилых домов, 12 церквей и 40 мечетей.

11 сентября 1927 на Южном берегу Крыма произошло землетрясение. Разрушению подверглись города от Севастополя до Феодосии. Очаг землетрясения находился под морским дном, южнее Ялты. В эпицентре сила землетрясения достигала 9 баллов. Перед землетрясением животные были беспокойными и отказывались от еды. Рыбаки ночью слышали гул на море между Алуштой и Судаком.