Город освободили от фашистов

Советские войска вошли во Львов в ходе Львовско-Сандомирской операции 1944 года. Фото: photo-lviv.in.ua

Советские войска захватили Львов 27 июля 1944-го. Город сделали административным центром Львовской области УССР.

1944 года линия фронта в Западной Украине проходила по линии Ковель-Тернополь-Коломыя. На обороне стояла немецкая группа армий "Северная Украина" со штабом во Львове. Согласно советскому плану наступления предусматривались два главных направления ударов в Раву-Русскую и Львов.

После боя и полного разгрома немецких частей под Бродами 19 июля, советские войска перешли в наступление на Львов. Попытка советского командования занять город танковыми армиями заканчилась неудачей. Только 27 июля при поддержке польских повстанцев, советские войска захватили Львов и Перемышль.

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Українська повстанська армія приготовилась к войне с новым оккупационным режимом. После отступления немцы оставили технику и оружие, которое забрали повстанцы.

В результате Львовско-Сандомирской операции советские войска заняли Западную Украину и часть Польши.

Во время операции AB-Aktion нацисты во Львове 4 июля 1941 расстреляли 45 ученых и профессоров. Арестованных вывели на холмы Вулецких холмов к заранее выкопанной ямы. Мужчин подводили к ней и расстреливали.

В 1943 году прошла акция ликвидации следов нацистских преступлений на оккупированных территориях. Могилу с останками расстрелянных разрыли и сожгли останки в лагере в Лисиницком лесу.