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суббота, 13 февраля 2021 10:01

Горел кинотеатр. Погибли люди

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Горел кинотеатр. Погибли люди
В итальянском Турине произошел пожар в кинотеатре. Фото: ilpost.it

13 февраля 1983 года 64 человека погибли во время пожара в кинотеатре Cinema Statuto в итальянском Турине, во время демонстрации французского фильма "Неудачники".

Большинство людей погибло от вдыхания дыма. Владелец кинотеатра Раймондо Капелла сообщил, что пламя распространилось со старой завесы. Люди пытались спастись но обнаружили, что выходы закрыты. Они не могли избежать испарений цианистого водорода. Он возник в результате горения огнеупорных тканевых стульев.

Капеллу приговорили к 8-ми годам в тюрьме 1-го класса и 2 годам в тюрьме 2-го класса. Приказали возместить родственникам погибших 3 млрд лир (€1,54 млн). Все его активы конфисковали.

Это была крупнейшая катастрофа, которая произошла после Второй мировой войны в Турине. Самой молодой жертве было 7 лет, самой старшей - 55. Погибло 9 детей-сирот.

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Пожар вызвала волну реформ в законодательстве об общественных зданиях. Приказали использовать огнезащитные материалы и противопожарное оборудование.

В кинотеатре канадского Монреаля 9 января 1927-го погибло 78 человек, большинство из них - дети. Кинотеатр находился на улице Св. Екатерины. Пожар вызвала выброшенная сигарета.

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Дата
13
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