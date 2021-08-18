Горбачев вспомнил, как его заставляли ввести чрезвычайное положение

Михаил Горбачев сложил полномочия президента СССР 25 декабря 1991 года. Выступил с соответствующим заявлением по телевидению. Фото: gorby.ru

Бывший президент СССР Михаил Горбачев опубликовал обращение по поводу 30-летия мятежа Государственного комитета по чрезвычайному положению в Москве. Члены этого самопровозглашённого органа власти в течение 18-20 августа 1991 года изолировали президента.

"Путчисты изолировали меня в Форосе, отключив все виды связи. Когда прислали своих представителей, я категорически отверг их требование подписать указ о чрезвычайном положении. Охарактеризовал их действия как преступные, как авантюру. В своем заявлении, адресованном Съезду народных депутатов и Верховной Раде, я отметил, что действия ГКЧП является обманом народа и узурпацией власти", - сообщил политик на сайте "Горбачев-фонд".

Он убежден, что авантюра мятежников была обречена из-за решительных настроев тысяч людей. Они не хотели возврата к старым порядкам.

"Впоследствии путчисты не раз меняли свои "версии" событий. Сначала каялись, а потом пошли по совету одного из заговорщиков: "Валите все на Горбачева". Но факты остаются фактами. Они установлены следствием по делу ГКЧП, опровергнуть их невозможно.

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Путч провалился, но он усложнил и ослабил позиции президента СССР, создал условия, в которых невероятно трудно было продолжать усилия по сохранению Союза. Республики приняли декларации независимости. Но шанс сохранить Союз в обновленной основе все-таки был. Однако в декабре последовал удар: беловежский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, заявили о прекращении существования СССР", - считает Горбачев.

Организаторы путча, пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны. И последствия их авантюры оказались катастрофическими. Они несут огромную долю ответственности за развал страны.

"Уроки тех дней актуальны сегодня. Отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий - это всегда должно быть заботой обществ и государства. Я верю, что демократический путь развития России - единственно правильный, только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы", - добавил последний лидер СССР.

18 августа 1991 года президента СССР Михаила Горбачева заблокировали на даче "Заря" в крымском поселке Форос и взяли под домашний арест. События положили начало августовскому путчу ГКЧП. В тот день в 16:05 на территорию президентской дачи въехал кортеж из черных автомобилей. Внутри находились руководитель службы охраны КГБ Юрий Плеханов, до 15 членов структуры, секретарь ЦК КПСС Олег Шенин, заместитель министра обороны Валентин Варенников, руководитель аппарата президента Валерий Болдин и заместитель председателя совета обороны Олег Бакланов. Должны были убедить Горбачева принять "решительные шаги" для сохранения СССР.