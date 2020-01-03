Голова сокола и черный камень - нашли статую бога солнца

Нашли статую египетского бога. Фото: youm7.com

Археологи обнаружили статую древнеегипетского бога Гора.

Ее нашли в погребальном храме царя Аменхотепа III, передает Правительственный курьер.

Статую нашла египетско-германская археологическая экспедиция под руководством Горига Сурузиана.

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У статуи отсутствуют ноги, руки сломаны, но голова и туловище очень хорошо сохранились.

Статую нашли среди руин залы погребального храма Аменхотепа III, на западном берегу Луксора.

В Египте археологи нашли два скелета в головных уборах из воска. Во время раскопок в древнем египетском городе Амарна археологи обнаружили скелет 20-летней девушки.