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пятница, 03 января 2020 23:13

Голова сокола и черный камень - нашли статую бога солнца

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Голова сокола и черный камень - нашли статую бога солнца
Нашли статую египетского бога. Фото: youm7.com

Археологи обнаружили статую древнеегипетского бога Гора.

Ее нашли в погребальном храме царя Аменхотепа III, передает Правительственный курьер.

Статую нашла египетско-германская археологическая экспедиция под руководством Горига Сурузиана.

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У статуи отсутствуют ноги, руки сломаны, но голова и туловище очень хорошо сохранились.

Статую нашли среди руин залы погребального храма Аменхотепа III, на западном берегу Луксора.

В Египте археологи нашли два скелета в головных уборах из воска. Во время раскопок в древнем египетском городе Амарна археологи обнаружили скелет 20-летней девушки.

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