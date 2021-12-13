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среда, 15 декабря 2021 08:20

Главного судью первого украинского суда выбирали по возрасту

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Главного судью первого украинского суда выбирали по возрасту
УЦР приняла Закон "Об образовании Генерального суда". Он состоял из 3 департаментов: гражданского, уголовного и административного. Фото: http://www.matbnau.in.ua

В Киеве 15 декабря 1917-го Украинский Центральный Совет принял закон о создании Генерального суда.

Февральская революция 1917-го поставила перед Центральным Советом вопрос о необходимости создания в Украине собственной судебной системы. Делегаты состоявшегося в июне съезда украинских юристов потребовали немедленно начать восстановление и создание украинского права. Идея создания собственной судебной системы была сформулирована Центральным Советом в Декларации ее Генерального секретариата.

7 ноября 1917 Центральный Совет провозгласил III Универсал. На политической арене сформировалась Украинская Народная Республика, которая отменила смертную казнь и гарантировала "свободу слова, печати, веры, собраний, союзов, стачек, неприкосновенности личности и проживания, право и возможность употребления местных языков в сношениях со всеми учреждениями".

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УЦР приняла Закон "Об образовании Генерального суда". Генеральный Суд состоял из 3 департаментов: гражданского, уголовного и административного и выполнял все функции, принадлежащие тому Сенату по делам судебным и делам надзора над судебными учреждениями и лицами судебного ведомства.

Также Генеральный Суд выполнял свои функции на территории всей Украины и должен осуществлять надзор за судебной деятельностью судей УНР в пределах, установленных законом. Члены Генерального суда имели звание генеральных судей. Руководство принадлежало старшему по возрасту генеральному судье. Центральная Рада избирала пятнадцать судей по представлению Секретариата.

18 апреля 1918 года Генеральное писарство подало на рассмотрение УЦР законопроект о предоставлении Генеральному Суду также функций Главного Военного Суда. Но в результате изменения политической ситуации он так и не был рассмотрен.

Центральная Рада 4 марта 1918-го приняла закон "О регистрации гражданства Украинской Народной Республики". Все вопросы о предоставлении гражданства УНР относились к компетенции Министерства внутренних дел. Подавать просьбы по гражданству могли лица, жившие на территории республики не менее 3 лет и не занимавшиеся антиукраинской деятельностью.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
15
декабря

Главного судью первого украинского суда выбирали по возрасту

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