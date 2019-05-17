Глава Одессы возглавил правительство Франции

Первый градоначальник Одессы Арман Эмманюэль дю Плесси, герцог де Ришелье умер 17 мая 1822-го.
Он был главой города в 1803-1814 годах. При его правлении Одесса превратилась из маленького поселения в значительный торговый город, в 1817-м город первым на украинской территории получил статус Porto Franco - Свободный порт.
Арман родился 14 сентября 1766 в очень богатой семье в Бордо. Воспитывался дедом-маршалом. Сам был высокий, тонкий, закаленный, имел темные блестящие глаза, горбатенький нос. Любимый ученик аббата Николя. Прекрасно фехтовал и знал 5 языков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Институт нацпамяти хочет изменить даты основания городов
Великая Французская Революция превращает графа в простолюдина. Эмигрирует в Российскую империю. Как офицер, участвует в штурме Измаила войсками Александра Суворова, руководит строительством Одесского порта. В марте 1803-го назначен первым градоначальником Одессы.
"Градоначальник был. Города не было", - пишет Марк Алданов в книге "Дюк Эммануил Осипович де Ришелье". Городская казна пуста, все деньги идут в карманы местной мафии и чиновников. Кнутом и пряником убеждает элиту вернуть деньги. Проводит реформы. Одесса разбогатела, расстроилась, зацвела акациями.
Все годы правления ходит в старой шинельке, живет в самом маленьком домике города, сам не ворует и другим не дает.
В 1814 во Франции начинается реставрация Бурбонов. На призыв короля Людовика XVIII возвращается на Родину. Этот день становится мрачным для Одессы. Ришелье принял управление над республикой мошенников, а выехал из славного европейского города. Сначала становится министром иностранных дел Франции, впоследствии премьер-министром. Умирает в возрасте 55 лет от кровоизлияния в мозг.
Комментарии