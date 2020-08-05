Гитару Элвиса Пресли продали за рекордную сумму

Гитару певца продали за $1,32 млн. Фото: TMZ

За $1,32 млн продали на аукционе гитару американского певца Элвиса Пресли.

На гитаре типа Martin D-1 Пресли записывал музыку на протяжении 1954-56 годов, сообщает TMZ.

За этот промежуток времени он записал песни That's Alright (Mama), Blue Moon of Kentucky и Good Rockin 'Tonight.

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Цена гитары стала самой высоеой, которую когда-либо заплатили за памятные вещи певца.

Американская студия Warner Bros. снимет фильм о певце Элвисе Пресли. В биографической ленте покажут путь короля рок-н-ролла от парня из бедной семьи до мировой звезды.