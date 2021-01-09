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воскресенье, 10 января 2021 08:20

Гигантская лавина 7 мин уничтожила город

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Гигантская лавина 7 мин уничтожила город
Гора Уаскаран - самая высокая вершина Анд в Перу. Лавины из нее сходят редко. Фото: El Huascarán

Крупнейшая в истории лавин катастрофа произошла 10 января 1962-го. Обвал снежного потока в Перу стал причиной смерти более 4 тысяч человек.

Гора Уаскаран - самая высокая вершина Анд в Перу и четвертая по высоте в Южной Америке. Ее высота превышает 6700 м. В тот день с горы сорвался кусок ледника толщиной около 30 м. Поток мчался со скоростью 110 км/ч и нес на себе каменные глыбы размером с трехэтажный дом. Объем массы снега и льда составил приблизительно 3 млн. м. Куб. К концу движения достиг 10 млн. кубометров. В некоторых местах скорость лавины могла достигать 450 км/ч.

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Со склона лавина обрушилась в долину реки Рио-Санта и завалила городок Ранраирка. Сначала люди увидели снежную облако над горою, но бежать было уже поздно. Валуны весом в несколько тонн неслись вниз, оставляя глубокие траншеи. Камни разрушало дома, убивало скот и людей. Только в одном из соседних городков несколько человек спаслись на холме.

Лавина погребла под собой 7 м городок Ранраирка и шесть поселков превратила в руины. Это был крупнейший в истории Перу селевой поток, и его изучением сразу занялись ученые всего мира. В Перу был объявлен траур.

80 тыс. человек погибли при землетрясении в Шемахе, Азербайджан, 25 ноября 1667-го. Город был разрушен до основания подземными толчками.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
10
января

Гигантская лавина 7 мин уничтожила город

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