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четверг, 25 июля 2019 08:20

Гетьмана выбрали на казацкой раде

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Гетьмана выбрали на казацкой раде
Гетмана Ивана Мазепу поддержала казацкая старшина. Фото: www.alatyr-history

На военном совете на реке Коломак 48-летнего Ивана Мазепу 25 июля 1687 года казаки избрали гетманом.

Иван Степанович Мазепа родился 20 марта 1639 года в селе Мазепинцы под Белой Церковью. Учился в Киево-Могилянской коллегии, затем - в иезуитском коллегиуме в Варшаве. Принят при дворе польского короля Яна Казимира. Перейдя к казакам, Мазепа поступил на службу к гетману Дорошенко и дослужился до звания генерального писаря.

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Есаула Ивана Мазепу поддерживали не все казаки. Он пользовался поддержкой старшины, заручился поддержкой московской царевны Софьи и ее фаворита Василия Голицына. Россиянина поддержали Мазепу на выборах. На Совете присутствовали 800 конных и 1,2 тыс. Пеших казаков. Старшина, которая стояла в первых рядах, воскликнула имя Мазепы - так он был избран гетманом.

В 1708 году он перешел на сторону противника Московского государства в Северной войне - шведского короля Карла XII, почти за год до его разгрома московской армией. За выступление против московского царя его лишили титулов и наград, которые он получил в Российской империи. Русская Православная Церковь предала Мазепу анафеме.

2 сентября 1709 Иван Мазепа умер в маленьком селе Варница под стенами Бендерской крепости.

Мать гетмана Мазепы Марина Мокиевская (около 1623-1707) происходила из семьи белоцерковской православной шляхты. Овдовев 40-летней, приняла монашеский постриг под именем Магдалена. С 1683-го она уже игуменья Киево-Печерского Вознесенского монастыря - напротив лавры.

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Дата
25
июля

Гетьмана выбрали на казацкой раде

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