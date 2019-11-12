Гетман узаконил самостоятельность украинской церкви

12 ноября 1918 Скоропадский узаконил автокефалию Украинской православной церкви. Фото: DW

12 ноября 1918 гетман Павел Скоропадский узаконил автокефалию Украинской православной церкви.

Украинцы выступали за независимость от Московского патриархата. Изменения украинских правительств и агрессия большевиков не давали возможности Украинской церкви получить статус национальной.

Почти вся православная иерархия состояла из русских с антиукраинской позицией. Они выступали за подчинение Киевской метрополии Московскому патриархату. Это дало бы им возможность контролировать духовную жизнь украинцев.

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После споров россияне пошли на ослабление. Украинская церковь получила ограниченную автономию. В Киевской митрополии рассчитывали на большие изменения. Полную автокефалию Украинская православная церковь получила при Директории УНР.

В построенном гетманом Иваном Мазепой Никольском соборе в Киеве 22 мая 1919-м отслужили первую литургию украинский.