"Германия зовет!" - первые украинские остарбайтеры двинулись на заработки

18 января 1942 года из Харькова в немецкий Кельн отправился первый эшелон с 1117 украинскими остарбайтерами, которые добровольно выехали в Германию на заработки. 21 января - в Бранденбург, а на следующий день во Франкфурт выехало полторы тысячи желающих из Киева. Первый поезд из Сталино (ныне - Донецк - Gazeta.ua) отправился 24 февраля.

Фото: jnsm.com.ua

За год до того Германия столкнулась с кризисом квалифицированных работников, потому что большинство пошли в армию. Чтобы решить этот вопрос, разработали программу перевозки людей из захваченных Германией территорий Восточной Европы. Должны были работать на промышленном производстве и в сельском хозяйстве. Первыми такими работниками стали военнопленные, а с января 1942-го рабочих-специалистов набирали через биржи труда. Им обещали достойную зарплату, горячее питание и уход за родными, на время пребывания работника в Германии. Пропаганда продолжалась в течение нескольких следующих месяцев.

"Германия зовет! Езжайте в Прекрасную Германию! 100 тыс. украинцев уже работают в свободной Германии. А вы?" - писали в киевской газете 3 марта 1942 года.

Желающих поехать на работу в Германию оказалось настолько много, что удалось отбирать специалистов по профессиям. Больше всего ценились строители, металлурги, горняки, токари и сварщики.

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Большим спросом пользовались няни, они должны были помочь увеличению рождаемости, освободив немок от домашних заданий. Нанимали девушек и молодых женщин. Поскольку няни будут тесно контактировать с немецкими детьми, а также в положении, где их могут сексуально эксплуатировать, они должны были быть пригодными для германизации. Адольф Гитлер хотел таким образом отвоевать немецкую кровь. Считал, что проживание готов свое время на юге Украины заложило в украинских женщинах необходимые качества.

Завезена из-за рубежа рабочая сила делилась на несколько категорий по территориальному принципу, самой низкой из которых были именно остарбайтеры. Они работали по 12 часов. 6 дней в неделю, получали около 30% заработной платы немецких рабочих. Их заставляли носить специальный нагрудный знак с надписью "OST", что означало - приезжий с востока.

Однако начали распространяться слухи о нечеловеческих условиях, в которых работают украинцы и кампания по рекрутингу не смогла привлечь достаточно добровольцев. Началась принудительная вербовка. Гитлеровцы устраивали массовые облавы на церковные сборы или спортивные мероприятия. Толпы выводили под дулом пистолета к грузовикам для скота и депортировали. К концу года переправили более 1 млн человек, из них 714 тыс. были украинцами. В общем до 1944 года до 5 млн человек принудительно стали работать на Гитлера. Из них три четверти - работники с Украины.

Большинство новых рабочих были моложе 16 лет, поскольку старших, как правило, уже призвали на службу. 30% были в возрасте от 12 до 14 лет, когда их забирали из дома. Женщины-остарбайтеры часто становились жертвами изнасилований и, как следствие, беременностей. Новорожденных тайно убивали. Впоследствии беременным сразу делали аборты. Если работница и отец ребенка были "хорошей крови", ребенок мог признаться "расово-ценным". В таких случаях проводили расследование отцовства. Если они проходили тестирование, женщине позволяли рожать, а ребенка забирали для германизации.

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Робтники часто голодали и были вынуждены жить в охраняемых трудовых лагерях. Многие люди умирали от голода, переутомления, бомбардировки, потому что им часто отказывали в доступе к бомбоубежищам, насилия и казней. В зарплате часто отказывали, а если и получали, то в специальной валюте, которую можно было использовать только для приобретения определенной продукции в лагерях, где жили.

В результате жестокого обращения остарбайтеры страдали от высокого уровня психологических травм, и те, кто попадали в психиатрические больницы, часто становились жертвами жестокого обращения и убийств. Нацистскоий режим также санкционировал привличения остарбайтеров к медицинским экспериментам.

После войны большинство остарбайтеров вернулись домой. Все, кто находился в советской, британской или французской зоне оккупации депортировали в СССР принудительно. С октября 1945-го генерал Эйзенхауэр запретил в американской зоне применения силы для репатриации, что побудило многих остарбайтеров, которые не хотели возвращаться, бежать в американскую часть оккупированной Германии, откуда выехали в США, Канаду, Австралию или Южную Америку. Остальную часть жизни они вынуждены были избегать преследования СССР, где их считали социально опасными.

Лидер нацистов Адольф Гитлер сначала не планировал вывозить людей. Впоследствии он понял, что молниеносного захвата Советского Союза не произойдет, и решил депортировать в Германию население оккупированных стран. Те должны были работать на нужды нацистов.