Гангстера посадили за неуплату налогов

"Крестный отец" мафии Аль Капоне любил рыбачить. Фото сделано во Флориде в 1930-м. Фото: www.vintag.es

Американского мафиози Аль Капоне 17 марта 1930-го выпустили на свободу. Следователи не смогли доказать совершенные им преступления. Его арестовывали федеральная налоговая служба за неуплату налогов.

Альфонс Габриэль "Аль" Капоне - американский гангстер итальянского происхождения. В 26 лет начал свою преступную карьеру в Чикаго и стал боссом преступной организации. Под прикрытием мебельного бизнеса на самом деле занимался сутенерством, букмекерством, рэкетом, торговал наркотиками и нелегальным спиртным. Был известен своей жестокостью и убийствами. За глаза его называли "Лицо с шрамом" через порезы на лице.

Империя Капоне приносила ему в год $60 млн. Его банда насчитывала тысячи человек. На вооружении были автоматы, ручные гранаты, взрывные устройства. Впоследствии Капоне начал войну гангстеров, беспощадно уничтожал целые банды. Аль Капоне прикрывали полицейские и политики, которым он давал взятки.

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Засадить впервые в тюрьму Аль Капоне смогли только в 1929-м за неуплату налогов. За решеткой он провел 10 месяцев. Там вел раскованное жизни, принимал, кого хотел, пользовался телефоном. Во второй раз его посадили на 11 лет за неуплату налогов на сумму около $1 млн. За 8 лет его освободили по состоянию здоровья. К тому времени у него была последняя стадия сифилиса.

21 января 1947-го в Капоне случился инсульт, его парализовало. А через 4 дня скончался от остановки сердца. Мужчину похоронили на кладбище Маунт Оливет, в южной части Чикаго между могилами его отца и брата. В марте 1950-го остатки всех 3 членов семьи перенесли на кладбище Маунт Кармел в Хилсайд, Иллинойс.

Конгресс США 17 января 1919-го запретил изготовление, продажу и перевозку алкоголя в стране. Так требовали религиозные организации. В народе запрет прозвали сухим законом.