Гангстера посадили за неуплату налогов

 
Ексклюзивы
1/5
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1170
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 3348
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 684
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3663
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 171
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 549
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2700
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1161
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 540
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2916
Фото
Все фото
20
8
20
4
4
Как одевались французы в начале ХХ в. - подборка открыток
Как одевались французы в начале ХХ в. - подборка открыток
Ордена из Греции и Мальты - украинский музей показал коллекцию древних наград
Ордена из Греции и Мальты - украинский музей показал коллекцию древних наград
Что украинцы рисовали в церковных метрических книгах - показали старинные миниатюры
Что украинцы рисовали в церковных метрических книгах - показали старинные миниатюры
Посреди пустыни обнаружили древний монастырь
Посреди пустыни обнаружили древний монастырь
Показали старинные фото самой высокой горы Украины
Показали старинные фото самой высокой горы Украины
Видео
Все видео
Узнали, кому принадлежал скелет в труднодоступной пещере
Узнали, кому принадлежал скелет в труднодоступной пещере
Как казаки находили общий язык с татарами
Как казаки находили общий язык с татарами
Воссоздали лица князей, правивших 1,1 тыс. лет назад
Воссоздали лица князей, правивших 1,1 тыс. лет назад
В древней синагоги обрушилась крыша
В древней синагоги обрушилась крыша
Возле Хортицы начали исследовать затонувшие корабли
Возле Хортицы начали исследовать затонувшие корабли
Интервью
1/5
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 333
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 882
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2799
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 180
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 387
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 марта 2021
Просмотров: 180
Сьогодні Кака не відмовив би
Січень 2009-го. Читаю спортивні новини, а в очах сльози. Неймовірно: Кака – володар "Золотого м'яча-2007", улюб­лений гравець в улюбленому ...
среда, 17 марта 2021 08:20

Гангстера посадили за неуплату налогов

  Комментировать
Гангстера посадили за неуплату налогов
"Крестный отец" мафии Аль Капоне любил рыбачить. Фото сделано во Флориде в 1930-м. Фото: www.vintag.es

Американского мафиози Аль Капоне 17 марта 1930-го выпустили на свободу. Следователи не смогли доказать совершенные им преступления. Его арестовывали федеральная налоговая служба за неуплату налогов.

Альфонс Габриэль "Аль" Капоне - американский гангстер итальянского происхождения. В 26 лет начал свою преступную карьеру в Чикаго и стал боссом преступной организации. Под прикрытием мебельного бизнеса на самом деле занимался сутенерством, букмекерством, рэкетом, торговал наркотиками и нелегальным спиртным. Был известен своей жестокостью и убийствами. За глаза его называли "Лицо с шрамом" через порезы на лице.

Империя Капоне приносила ему в год $60 млн. Его банда насчитывала тысячи человек. На вооружении были автоматы, ручные гранаты, взрывные устройства. Впоследствии Капоне начал войну гангстеров, беспощадно уничтожал целые банды. Аль Капоне прикрывали полицейские и политики, которым он давал взятки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сухой закон – лучшее, что может быть" – итальянский мафиози

Засадить впервые в тюрьму Аль Капоне смогли только в 1929-м за неуплату налогов. За решеткой он провел 10 месяцев. Там вел раскованное жизни, принимал, кого хотел, пользовался телефоном. Во второй раз его посадили на 11 лет за неуплату налогов на сумму около $1 млн. За 8 лет его освободили по состоянию здоровья. К тому времени у него была последняя стадия сифилиса.

21 января 1947-го в Капоне случился инсульт, его парализовало. А через 4 дня скончался от остановки сердца. Мужчину похоронили на кладбище Маунт Оливет, в южной части Чикаго между могилами его отца и брата. В марте 1950-го остатки всех 3 членов семьи перенесли на кладбище Маунт Кармел в Хилсайд, Иллинойс.

Конгресс США 17 января 1919-го запретил изготовление, продажу и перевозку алкоголя в стране. Так требовали религиозные организации. В народе запрет прозвали сухим законом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гангстера посадили за неуплату налогов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
марта

Гангстера посадили за неуплату налогов

Самое читаемое
В Европе приняли решение об украинских оккупированных землях
В Европе приняли решение об украинских оккупированных землях
 2 Просмотров: 17244
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом Просмотров: 13257
Мать не против: 8-летняя девочка завела отношения с 13-летним блогером
Мать не против: 8-летняя девочка завела отношения с 13-летним блогером 1 Просмотров: 12483
Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом
Убийство Марии Борисовой: новая версия исчезновения и страшные подробности о подозреваемом 1 Просмотров: 11745
Показали фото подозреваемого в убийстве Марии Борисовой
Показали фото подозреваемого в убийстве Марии Борисовой Просмотров: 10684
История
В пещере нашли древние манускрипты
В пещере нашли древние манускрипты Просмотров: 243
Как одевались французы в начале ХХ в. - подборка открыток
Как одевались французы в начале ХХ в. - подборка открыток
20
 Просмотров: 2115
Узнали, кому принадлежал скелет в труднодоступной пещере
Узнали, кому принадлежал скелет в труднодоступной пещере
 Просмотров: 882
Нашли древнейшие золотые украшения на территории Европы
Нашли древнейшие золотые украшения на территории Европы Просмотров: 504
В тюрьме умер бывший начальник генштаба
В тюрьме умер бывший начальник генштаба
 Просмотров: 1809
Больше всего комментируют
5
"Пошел на х * й" - Арестович обматерил на требование писать на украинском языке
3
"Это свинство!" - на ругательство Арестовича отреагировали в "Слуге народа"
2
В Европе приняли решение об украинских оккупированных землях
1
Порвать с Коломойским и еще несколько пунктов - Washington Post озвучила ожидания США от Зеленского
1
3 закрытых телеканала координировали из Кремля - нардеп
Голосов: 81
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть