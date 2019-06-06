Французы подписали перемирие в лесу

Париж оккупирован нацистами. Фото: ВВС

Через месяц после вступления немецких войск на территорию Франции 14 июня 1940 года Париж оккупирован нацистами. За неделю Франция подписала акт о прекращении военных действий против Германии.

5 июня Германия начала наступление на Париж, а 10 июня Италия объявила войну Франции и Англии и начала наступление в районе итало-французской границы. Власти Франции не были способны организовать надлежащий сопротивление агрессору, а в правительстве преобладали сторонники капитуляции.

Французский премьер-министр объявил капитуляцию. 22 июня в Компьенском лесу французы подписали перемирие, по которому немецкие войска оккупировали Северную Францию ​​и побережье Атлантики. Французский флот и авиация передавались Германии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пилоты сбрасывали "сладкие бомбы" берлинским детям

Франция теряла контроль над 60% своей территории, флот, обязывалась содержать немецкие и итальянские оккупационные войска.

Через два дня близ Рима был подписан акт о капитуляции Франции перед Италией, которая вступила в войну 10 июня и оккупировала город Ментон на Лазурном Берегу Средиземного моря. Париж был освобожден франко-американским войсками 3-й американской армии генерала Джорджа Паттона 25 августа 1944 и на следующий день французская мотопехотная дивизия генерала Шарля де Голля прошли победным маршем по Елисейским полям.

343 дневная блокада Западного Берлина советской властью закончилась 12 мая 1949. В 00.01 поставки продуктов и товаров сухопутными и водными путями восстановлено .