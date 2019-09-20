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пятница, 20 сентября 2019 09:01

Форум издателей-2019: презентовали переиздание Осипа Маковея
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Впервые сборник рассказов «Пустельник з Путни» вышел в 1909 году
Фото: Оксана Княжик
Впервые сборник рассказов «Пустельник з Путни» вышел в 1909 году
Впервые сборник рассказов «Пустельник з Путни» вышел в 1909 году
Впервые сборник рассказов «Пустельник з Путни» вышел в 1909 году
Впервые сборник рассказов «Пустельник з Путни» вышел в 1909 году

Во Львове на Книжном форуме представили переизданную книгу украинского поэта Осипа Маковея "Пустельник з Путни".

Впервые сборник рассказов вышел в 1909 году. Способствовала этому "Украинская Школа" в Черновцах, а тиражирование обеспечила типография общества "Руска Рада".

До сих пор экземпляр первоисточника сохранился только в одной государственной библиотеке Украины - Научной библиотеке университета имени Тараса Шевченко.
Нового "Пустельника з Путни" выдали в издательстве "Букрек". Книга состоит из шести рассказов о Буковине.

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"Пустельник з Путни" - это сборник рассказов Осипа Маковея, написанных на основе исторических, церковных и фольклорных источников, - говорит литературовед Владимир Антофийчук. - Они воспроизводят определенные эпизоды из жизни Буковины, которые сыграли важную роль и для соседней Румынии. Уникальность текстов Осипа Маковея в том, что он искал мост между прошлым и настоящим, сравнивал эти два мира. Среди персонажей сборки на первом месте такие исторические личности как святой великомученик Иоанн Новый (Сучавский), преподобный Даниил Пустельник, молдавские хозяева Штефан Великий и Александр Добрый и другие. Очень рад, что после 110-летней паузы книга Осипа Маковея снова видит мир и открывать читателям новую Буковину ".

На Форуме издателей во Львове к 90 летнему юбилею выдающихся шестидесятников Аллы Горской и Ивана Светличного презентовали альбомы "Алла Горская. Вспышка перед рассветом "и" Иван Светличный. К 90-летию ко дню рождения ".

Автор: Оксана Княжик
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